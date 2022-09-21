عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ 20.. إزالة 66 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الماضي ، والتي تنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملة عن إزالة 61 حالة تعدي بمساحة 19 ألف و 139 متر مباني و5 حالات تعدي بمساحه 12 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة.

محافظ الشرقية: سحب رخص السائق في حالة وقوع حادثة سير نتيجة مخالفته

كما تم قطع المرافق عن 2 حالة تعدي على مساحة 525 متر بمركز ديرب نجم و 4 حالات تعدي على مساحه 447 متر بمركز الإبراهيمية و6 حالات تعدي على مساحه 2174 متر بمركز فاقوس و 2 حاله تعدي على مساحه 1170 متر بمركز كفرصقر.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

الأراضى الزراعية الشرقية التعديات على الاراضي الزراعية إزالة التعديات الأمن املاك الدولة إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

ارتفاع جنوني مفاجئ لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

بالأسماء .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع 7 صفقات جديدة

مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

مشادة كلامية وعقوبة قاسية.. تفاصيل صدام سيد عبد الحفيظ مع صلاح محسن

التأمين الصحي الشامل بديلا للعلاج على نفقة الدولة.. اعرف مراحل التطبيق

أعلن صفقتين جديدتين.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

ترشيحاتنا

تبدأ من 3 آلاف جنيه.. أسعار تذاكر طيران العمرة لهذا العام

اعتقد أنها مازالت حية.. اعترافات الشاب المتهم بالهجوم على نعش الملكة إليزابيث

اليوم العالمي للزهايمر 2022.. تعرف على علامات الإنذار المبكر وأعراض المرض

انتصار السيسى: السلام هو روح الأديان والخيار الوحيد لتحقيق الطمأنينة

معرفوش يسافروا .. غرفة السياحة توجه رسائل هامة لراغبي العمرة

لأول مرة مستشارة لشيخ الأزهر.. من هي الدكتورة نهلة الصعيدي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعتقد أنه المسيح.. تفاصيل صادمة عن الاضطرابات النفسية للممثل عزرا ميلر

بدون مكياج.. الجمهور يغازل أسماء أبو اليزيد: كفاية خطف قلوب بقى.. شاهد

أرقام خرافية.. سعر صادم لـ فستان ياسمين صبري في صاحبة السعادة

أمراض مزمنة تصيبك عند النوم في الضوء.. احترس منها

فيديو

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ