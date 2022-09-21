ضمن الموجة الـ 20.. إزالة 66 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الماضي ، والتي تنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملة عن إزالة 61 حالة تعدي بمساحة 19 ألف و 139 متر مباني و5 حالات تعدي بمساحه 12 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة.

كما تم قطع المرافق عن 2 حالة تعدي على مساحة 525 متر بمركز ديرب نجم و 4 حالات تعدي على مساحه 447 متر بمركز الإبراهيمية و6 حالات تعدي على مساحه 2174 متر بمركز فاقوس و 2 حاله تعدي على مساحه 1170 متر بمركز كفرصقر.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.