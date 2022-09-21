حرب نووية.. طائرة يوم القيامة تغادر مكانها للرد على قرار بوتين الخطير

قالت قناة CBS الأمريكية إنه بالفعل تم رصد إقلاع طائرة يوم القيامة الأمريكية وسط توقعات مخيفة لتطورات قد تحركها حرب نووية.

وأضافت القناة أن دور طائرة يوم القيامة الأمريكية يكمن في إدارة الحرب من الجو في حالة حدوث هجوم نووي.

ولأنَّ “البنتاجون الطائر” مُصمَّمة لتحمُّل النبضات الكهرومغناطيسية الناتجة عن انفجار نووي، ستُستخدَم بمثابة قاعدة محمولة جواً لـ وزير الدفاع الأمريكي وكبار الأفراد العسكريين لإجراء العمليات.

تكلفة طائرة يوم القيامة

وبحسب صحيفة The Independent البريطانية، تضم طائرة يوم القيامة التي تبلغ تكلفتها 200 مليون دولار، والتي يمكن أن تحمل طاقماً مكوناً من 112 فرداً، بها 18 سريراً وستة حمامات، وغرفة إحاطة، وغرفة اجتماعات، ومناطق عمل، ومقار تنفيذية.

كما تحتوي الفقاعة الموجودة في أعلى الطائرة، التي تسمى “قبة الأشعة”، على العشرات من أطباق الأقمار الصناعية والهوائيات التي يمكنها إرسال الطلبات إلى أية سفينة أو غواصة أو طائرة أمريكية في أي مكان في العالم.

بينما تميل السلطات الأمريكية إلى التزام السرية بشأن Nightwatch، لكن من المعروف أنَّ بها درعاً حرارية ونووية، ويمكنها البقاء في الجو لأيام والتزود بالوقود الجوي.

بخلاف ذلك، قيل إنَّ نوافذ “البنتاغون الطائر” مغطاة بشبكات سلكية لحماية الطاقم من أي انفجار، وهي مستعدة للإقلاع في جميع الأوقات.

سلاح الجو الملكي البريطاني

كانت طائرة يوم القيامة “Doomsday” قد حلّقت، يوم الأربعاء 23 مارس، من واشنطن، وعبرت المحيط الأطلسي والقناة الإنجليزية قبل التوجه إلى سلاح الجو الملكي البريطاني ميلدنهال في سوفولك، وفقاً لبيانات تتبع الرحلة.

من جانبه، يقول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنه سيوفر لأوكرانيا معدات للحماية من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية.

كذلك حذّر الرئيس الأمريكي من وجود “تهديد حقيقي” بأنَّ روسيا قد تستخدم الأسلحة الكيماوية، كما فعلت في سوريا.

في وقت سابق من يوم السبت، اختتم بايدن ثلاثة أيام من الاجتماعات الطارئة في أوروبا مع مجموعة السبع والمجلس الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بهدف بناء نهج موحد لإعاقة بوتين عن مواصلة تحقيق أهدافه.

كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد قال، الثلاثاء 22 مارس 2022، إن بوتين قد يلجأ إلى السلاح النووي في حال تعرض روسيا لـ”خطر وجودي”، دون توضيح المقصود بذلك.

حيث ذكر في حديث لقناة “سي إن إن” الأمريكية، أن “مفهوم الأمن القومي لروسيا ينص على استخدام الأسلحة النووية فقط في حالة وجود تهديد لوجودها”، مؤكداً أن الرئيس الروسي لم يتمكّن بعد من الوصول لأهدافه في أوكرانيا.