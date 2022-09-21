عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 209 مواطنين خلال قافلة طبية بقرية الزعفرانة بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نفذت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بقرية الزعفرانة التابعة لإدارة رأس غارب الصحية، على مدار يومين أمس الثلاثاء، واليوم الأربعاء، ضمن مبادرة حياة كريمة، بإشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

 

القرش الحوتي «بهلول» يظهر في البحر الأحمر جنوب الغردقة

الغردقة ومرسى علم يستقبلان 72 رحلة طيران على متنها 11 ألف سائح

تم خلال القافلة توقيع الكشف وصرف العلاج  لـ ٢٠٩ حالات بمختلف التخصصات الطبية، وإجراء ٥٧ فحصا معمليا، و١٩ أشعة وسونار، و٣٦ حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع  أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.

 

البحر الأحمر وزارة الصحة رأس غارب مبادرة حياة كريمة الأمراض المزمنة مديرية الصحة الوحده الصحيه قرية الزعفرانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني مفاجئ لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

بالأسماء .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع 7 صفقات جديدة

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

أعلن صفقتين جديدتين.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

أنا مليونير| عمر كمال يفجر مفاجأة ويكشف عن حجم ثروته .. تفاصيل

نفاد تذاكر الطيران.. الهروب الكبير من روسيا بعد إعلان التعبئة الخطير

ترشيحاتنا

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ628 مواطنا بقافلتين متخصصتين في مجال طب العيون بالبحيرة

رونالدو عن مستقبله بمنتخب البرتغال: سأكون في مونديال قطر ويورو 2024

لبحث عدد من الملفات.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة

ما وراء إعلان بوتين بإقرار التعبئة العامة لقواته المسلحة.. تفاصيل

سيدنا أعلى وأبلغ من السيد.. نص مذكرة دفاع مبروك عطية في أولى جلسات محاكمته

طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماشي بعكازات.. ماذا حدث لبيومي فؤاد؟ صورة تثير قلق جمهوره

اتغيرت أوي.. جنات تثير الجدل بوزنها المثالي على اليخت

نسرين طافش تخطف قلوب المتابعين بإطلالة ساحرة من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

على غير العادة.. كنزي عمرو دياب تتألق بإطلالة محتشمة| شاهد

فيديو

هدد بالرحيل للزمالك.. كواليس خناقة صلاح محسن وسيد عبدالحفيظ| فيديوجراف

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

فرصة العرب الآن

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

د. فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ