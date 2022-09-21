الكشف على 209 مواطنين خلال قافلة طبية بقرية الزعفرانة بالبحر الأحمر

نفذت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بقرية الزعفرانة التابعة لإدارة رأس غارب الصحية، على مدار يومين أمس الثلاثاء، واليوم الأربعاء، ضمن مبادرة حياة كريمة، بإشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

تم خلال القافلة توقيع الكشف وصرف العلاج لـ ٢٠٩ حالات بمختلف التخصصات الطبية، وإجراء ٥٧ فحصا معمليا، و١٩ أشعة وسونار، و٣٦ حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.