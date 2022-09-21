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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد تستعد لتنظيم مهرجان الهجن الدولي أكتوبر المقبل

نادي الهجن
نادي الهجن

بدأت محافظة الوادي الجديد، استعداداتها لتنظيم مهرجان الهجن الدولي أول شهر أكتوبر المقبل.

أكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، أن المحافظة ستنظم مهرجان الهجن الدولي والذي سيقام بنادي الهجن بقرية بغداد التابعة لمركز باريس، مشيراً إلى أن المهرجان يعد أولى فعاليات احتفال المحافظة بذكرى السادس من أكتوبر والعيد القومي لها والذي يواكب 3 أكتوبر من كل عام.

وأكد شوقي أنه لأول مرة تقام بطولة لسباقات الهجن الدولي على ارض نادى الهجن الرياضي ببغداد حيث إن اقامة المهرجان بالمحافظة واجهة لكل أهل الهجن من مصر والوطن العربي.

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من جانبه قرر عبد الناصر صالح، رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، مراجعة الأعمال بالنادي والدفع بالمعدات والفنيين والعمال وبدء العمل بالنادي من لحام المضمار الخاص بالسباق ورفع الرمال بجوار السور وإزالة الحشائش من الداخل، بجانب تجهيز بلدورات لتركيبها خارج النادي والتوسع في زراعة المسطحات الخضراء وتجهيز طوب لإنشاء مدخل ومشايات لدورات المياه.

ووجه صالح، بسرعة استكمال السور وتجميله بالرسومات المختلفة ورفع الأتربة من أمام المنصة، وذلك استعدادا لإقامة سباق الهجن خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي في الثالث من أكتوبر المقبل.

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