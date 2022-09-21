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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه الشرقية تجدد شهادة الأيزو 17025 للمرة الثالثة بكفر صقر

صدى البلد

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن تجديد شهادة " الايزو "  17025 لمعمل محطة مياه سنجها المرشحة بكفر صقر للمرة الثالثة علي التوالي ، حيث تم التفتيش  من قبل المجلس الوطني للاعتماد( ايجاك) بعد إجتيازه لإجراءات المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة وفقًا للمعايير القياسية والدولية من قبل هيئة الايجاك الدولية ، وقد أشاد فريق التفتيش بأداء وكفاءة العاملين بالمعمل والمستوى المتقدم لمنظومة الجودة والتقنيات الحديثه والدقة العالية لتحاليل مياه الشرب .

وأكد عامر أن حصول معامل وقطاعات الشركة على شهادات الأيزو هو هدف تسعى له الشركة للتطوير وتحسين الأداء، والسعى لتأهيل العاملين المستمر واكتساب الخبرات والعمل فى بيئة عمل ملائمة تساعد على التطوير والابتكار مما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لمواطني محافظة الشرقية .

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مياة الشرب الشرقية شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظة الشرقية شهادة الايزو

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