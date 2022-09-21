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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إضاءة جامعة عين شمس وكلية الطب باللون البنفسجي.. اعرف السبب

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت كلية الطب العديد من الفعاليات باليوم العالمى لـ ألزهايمر الموافق 21 سبتمبر من كل عام ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الدكتور أسامة منصور القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، و الدكتورة  هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تم إضاءة جامعة عين شمس وكلية الطب باللون البنفسجي المعتمد علمياً للتوعية بهذا المرض.

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واستمرارًا لحملة العام الماضي ، حمل موضوع اليوم العالمي للزهايمر 2022  شعار "اعرف الخرف ، اعرف مرض الزهايمر".

وكانت جامعة عين شمس قد نظمت صباح اليوم في إطار احتفالية كلية الطب والمستشفيات بجامعة عين شمس باليوم العالمي للزهايمر،، محاضرة لتوعية الموظفين العاملين بكلية الطب والجامعة والكليات التابعة لها بمرض الزهايمر وأعراضه وكيفية الوقاية منه ،  بمدرج البنهاوي بالكلية.

حاضر خلالها الأستاذ الدكتور طارق أحمد عكاشه أستاذ الطب النفسي بالجامعة و رئيس جمعية الزهايمر مصر ، والأستاذ الدكتور محمد شوقى أستاذ طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار ، بحضور عددا من منسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والأستاذة نجوى الفقى كممثل للمجتمع المدنى.

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
كلية الطب الزهايمر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس Jobs Education

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