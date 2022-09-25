خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم الأحد، فقرة عن أسباب الأزمات في العلاقات العاطفية.



وقالت مفيدة شيحة: “الموضة اللي طلعوا فيها الرجالة بحجة ان الست بقت مستقلة مادياً، والبنات اللي بيروجوا لدا على اساس انه ميدفعلهاش، لأنها مش محتاجة، دا بيقلب موازين العلاقة ويسبب الربكة”.

إذا كان غير مستعد ماليا و اجتماعيا فهو يبحث عن المتعة



وأضافت مفيدة شيحة: "الرجل بيحب يصرف على الست اللي بيحبها دا جزء من الرجولة، وجزء مهم جدا من احساسه برجولته معاها، وإذا كان غير مستعد ماليا واجتماعيا فهو يبحث عن المتعة والتسلية، الرجل الحقيقي قادر على إعالة أسرة والالتزام والاهتمام بها.



وأكملت مفيدة شيحة: "يعني لو مش اد الارتباط ومعندوش فلوس أو شغل وضايع هيكون جاد ازاي بذمتك؟! او انتي منتظرة ايه منه؟.