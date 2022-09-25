عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة: الرجل بيحب يصرف على الست اللي بيحبها

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم الأحد، فقرة عن أسباب الأزمات في العلاقات العاطفية.

 

txt

من يجرؤ؟.. مفيدة شيحة تفاجئ جمهورها بفيديو بدون ماكياج

txt

اوعي تقفلي على نفسك..مفيدة شيحة: التعامل مع الآخرين أفضل طريقة لعلاج الحزن


وقالت مفيدة شيحة: “الموضة اللي طلعوا فيها الرجالة بحجة ان الست بقت مستقلة مادياً، والبنات اللي بيروجوا لدا على اساس انه ميدفعلهاش، لأنها مش محتاجة، دا بيقلب موازين العلاقة ويسبب الربكة”.

 

إذا كان غير مستعد ماليا و اجتماعيا فهو يبحث عن المتعة 


وأضافت مفيدة شيحة: "الرجل بيحب يصرف على الست اللي بيحبها دا جزء من الرجولة، وجزء مهم جدا من احساسه برجولته معاها، وإذا كان غير مستعد ماليا واجتماعيا فهو يبحث عن المتعة والتسلية، الرجل الحقيقي قادر على إعالة أسرة والالتزام والاهتمام بها.


وأكملت مفيدة شيحة: "يعني لو مش اد الارتباط ومعندوش فلوس أو شغل وضايع هيكون جاد ازاي بذمتك؟! او انتي منتظرة ايه منه؟.

 

 

العلاقات العاطفية مفيدة شيحة الرجالة الست الرجل الحقيقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضوى الشربيني تفضح متحرشا بفتاة أثناء عملية الزائدة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي عن مباراة أسوان

الحمد لله.. مصطفى شلبي يثير الجدل بمنشور جديد

الذهب رخص اشتري بسرعة.. مفاجأة بسعر عيار 21 الآن في مصر

بيان توضيحي من حسين لبيب بشأن أزمة قيد الجزيري.. ومفاجأة بعقد جنش

صاحبة تعليق «أنا صاحبة التوسان» توضح حقيقة ما حدث على طريق السويس|شاهد

بياكل مخلفات ودم .. طبيب يحذر من تناول هذا النوع من الأسماك

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه بعد تحركه 28 قرشًا

موضوعات متعلقة

لما تحسي فجأة إن جوزك حنين عليكي.. رد فعل مضحك من مفيدة شيحة

ترشيحاتنا

تطبيقات خطيرة احذفها .. تحذيرات جديدة لمستخدمي أندرويد

حسام حسن يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام أسوان

رئيس الوزراء يتابع منظومة النقل الذكي لتحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين

مدبولي: توجيهات رئاسية بتطبيق استراتيجية تتضمن مخططا لإنشاء "المراين" والمراسي الدولية

نهج استراتيجي لبناء الإنسان.. السيسي يوجه باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي

في ذكرى وفاته.. معلومات صادمة عن مرض خالد صالح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود × أسود.. هنادي مهنا تخطف الأنظار في شوارع فرنسا |شاهد

في ذكرى وفاته.. معلومات صادمة عن مرض خالد صالح

التفاصيل مع صاحبة السعادة.. 3علامات ترجح عودة ياسمين صبري لـ أبو هشيمة..فيديو

لا أثق بأحد نهائيا .. ياسمين الخطيب تتحدث عن حالتها الصحية برسالة مؤثرة

فيديو

بعد ظهورها بالدبلة.. هل تعلن ياسمين صبري عودتها لـ أحمد أبو هشيمة

3 مشاهير يبعن ممتلكاتهن من أجل سيلين.. ما القصة؟| فيديوجراف

لا ترمي قشر البيض.. استخدامات عديدة وفوائد لا تحصى "فيديوجراف"

هل عادت لأبو هشيمة؟.. مفاجآت ياسمين صبري مع إسعاد يونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

إبراهيم شعبان

هيكل.. الأب الروحي للصحافة المقدسة

نهال علام

الملكة إليزابيث

محمد شعبان

خبراء الفيس بوك

ياسمين بدوي

راقبوا الميدان .. التعليم مش "كله تمام"

سامح فايز

هو كل حاجة إخوان!

د . مجدى بدران

طرق الوقاية من أمراض الخريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ