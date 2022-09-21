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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من يجرؤ؟.. مفيدة شيحة تفاجئ جمهورها بفيديو بدون ماكياج

صدى البلد

نشرت الإعلامية، مفيدة شيحة فيديو جديدًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، ظهرت فيه من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وكتبت شيحة معلقة على  الفيديو: "بدون ماكياج..من يجرؤ؟"

 

وقدمت الإعلامية مفيدة شيحة، عدة نصائح مهمة للتعامل مع الأحزان بطريقة مثالية، مؤكدة أن هناك قواعد هامة يجب اتباعها في هذه الحالة.

وأضافت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، أن الحزن شيء ليس لطيفا ويحتاج للتعامل معه حتى لا يسبب الدخول في حالة من الاكتئاب، متابعة أن يجب الخروج من الحزن باي طريقة ممكن صحية. 

علاج الحزن بالآخرين

وتابعت مفيدة شيحة، أن "علاج الحزن بالآخرين، اوعي تقفلي على نفسك في حزن، والرسم والضحكة والمطبخ علاج".

الإعلامية مفيدة شيحة برامج مفيدة شيحة مفيدة شيحة

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