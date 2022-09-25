روان بن حسين تشارك جمهورها كواليس أغنيتها الجديدة "اختاري"

شاركت الفنانة الكويتية روان بن حسين، جمهورها بمجموعة صور من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "اختاري"، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام".



وبدت روان بن حسين بإطلاله أنيقة وجذابة حيث اختارت فستاناً بألوان جميلة وناعمة، ونالت إعجاب عدد كبير من الجمهور، وانهالت عليها التعليقات وكتبت: "تفاصيل اللوك الأول من أغنيتي اختاري".

طرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين الاسبوع الماضي فيديو كليب اغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.



وحققت أغنية اختاري ما يزيد عن 130 ألف مشاهدة بعد أقل من ثلاثة ايام على إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقت الأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.



ويضاف هذا النجاح إلى سلسلة نجاحات حققتها روان مؤخراً في مجالي الغناء والتمثيل فاستطاعت أن تثبت نفسها وموهبتها وتمكنها في كل المجالات التي خاضتها.



ويعرض حاليا للنجمة روان بن حسين مسلسل "ذهبت مع الماء" بطولة نخبة من مشاهير الفن الخليجي على رأسهم:" جاسم النبهان، زهرة الخرجي، فيصل العميري، حمد العماني، في الشرقاوي، نور الشيخ"، والعمل من تأليف منى الشمري وإخراج محمد دحام الشمري.



أعمال روان بن حسين

طرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخرا أغنيتها الجديدة "وحدة استثنائية"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وصوّرت روان بن حسين الأغنية في شوارع شكا بمنطقة طرابلس القديمة بتعاون للمرّة الثانية مع المخرج اللبناني ريشا سركيس خلال يومين مستمرّين من التصوير.