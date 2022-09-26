عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس والغرامة.. عقوبات رادعة تنتظر مقلدي الاختراعات وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات  تقليد موضوع اختراع او نموذج منفعة منحت براءة عنه، وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

حدد القانون عقوبة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه لكل من قلد بهدف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون، وتغلظ العقوبة فى حالة العود لتكون الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن 40 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.

 

تنص المادة 32 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، الآتى:

1 - كل من قلد بهدف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

2 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة فى جمهورية مصر العربية.

3 - كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن 40 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التى استخدمت فى التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

براءة اختراع جمهورية مصر العربية حقوق الملكية الفكرية الملكية الفكرية الاختراع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحمد لله.. مصطفى شلبي يثير الجدل بمنشور جديد

لو مخدتش الـ100 جنيه زيادة التموين.. الحق قدم عشان تنزلك مع شهر 10

أول صورة لـ زين ابنة هشام سليم التي كان محروما من رؤيتها.. شاهد

سقط أرضاً .. وعكة صحية مفاجئة لـ فيريرا أثناء مباراة الزمالك وبطل تشاد|شاهد

الزمالك أخطأ ولا يلومن إلا نفسه.. خبير لوائح يُفجر مفاجأة حول أزمة الجزيري

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإيلكت سبور (2-0) في دوري أبطال إفريقيا

صفقة تبادلية مفاجئة بين ليفربول وبرشلونة.. تفاصيل

لماذا أمر النبي بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟.. انتبه

ترشيحاتنا

هجوم شرس من رضا عبد العال على صاحب تسريب عقد سيف الجزيري.. فيديو

يوسف الحسيني: الشعب المصري فائق الذكاء وهذا الدليل

سعر عيار 18 اليوم 26- 9- 2022

كنوز في باطن الأرض.. الثروة المعدنية مغارة علي بابا في مصر |تفاصيل

رؤية النبي في المنام واليقظة خلال ربيع الأول .. أمر واحد يحققها لك

أهلي جدة يكشف تفاصيل التعاقد مع بيتسو موسيماني.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتخلصك من كل مشاكلك الصحية.. تناول منقوع هذه الفاكهة على معدة فارغة صباحا

كبرت بسرعة.. 10 صور تكشف عن ابنة محمد رمضان في عيد ميلادها

بؤرة للبكتريا.. هاني الناظر يحذر من نوع من ليف الاستحمام

نشرة المرأة.. ياسمين الخطيب وهيفاء وهبي تثران الجدل بإطلالتهما وهاني الناظر يحذر من نوع صابون منتشر في البيوت

فيديو

أزمة قيد سيف الجزيري تطل برأسها في الزمالك.. ما علاقة حسين لبيب؟|فيديوجراف

طعمه احلي.. شاهد أمينة شلباية تثير الجدل بتناول الكشري في الكيس

البلد كلها زفتها.. فتاة يتيمة تدعو أهل بلدتها لحفل زواجها بكلمات مؤثرة

بعد ظهورها بالدبلة.. هل تعلن ياسمين صبري عودتها لـ أحمد أبو هشيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

إبراهيم شعبان

هيكل.. الأب الروحي للصحافة المقدسة

نهال علام

الملكة إليزابيث

محمد شعبان

خبراء الفيس بوك

ياسمين بدوي

راقبوا الميدان .. التعليم مش "كله تمام"

سامح فايز

هو كل حاجة إخوان!

د . مجدى بدران

طرق الوقاية من أمراض الخريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ