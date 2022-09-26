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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

2 من البرازيل و واحد من سويسرا .. الاهلى يستعد لحسم صفقة ثقيلة | تعرف على أسمائهم

صدى البلد

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق ، عن أسماء اللاعبين الجانب المرشحين للانضمام للنادى الاهلى . 

 

وكتب فرج عامر “ الأجانب المرشحين للأهلي بصورة نهائية فوفانا الكونغولي ، بيسولي البرازيلي، فرانسيسكو دا كوستا البرازيلي ، فيليب السويسري، لن يخرج اللاعبين الاجانب للاهلي عن هؤلاء واحد تحت السن أرجح فوفانا ، فوق السن غالبا برازيلي وارشح بيسولي اولا ”. 

 

يذكر أن أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق ، ان مصطفى شلبي الجناح الهجومي للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي ، ترجى من رئيس النادى البترولي ألا يتركه  ينتقل لغير الأهلي .

 

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك  “ مصطفي شلبي نجم خط وسط انبي ، التقي بإدارة إنبي ثلاث مرات وترجي رئيس إنبي ألا يتركه  ينتقل لغير الأهلي ، لانه لن يلعب لغير الأهلي .

 

وتابع عامر :  وتمني شلبي من رئيس انبي ألا يغالي في طلباته المالية من اجل مستقبله ، مصطفي شلبي شال كلمة لاعب إنبي  علي وسائل التواصل الاجتماعي وبدلها بـ مصطفي شلبي لاعب كرةً ”. 

الأهلى البرازيل فيسبوك فرج عامر سموحة نادي سموحة

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