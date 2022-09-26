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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب أسعار الطاقة.. خبازون ألمان يعلنون إفلاسهم.. فيديو

خباز ألماني
خباز ألماني

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن أزمة الطاقة في  ألمانيا  ، والتي دفعت خبازين لإعلان افلاسهم .

وقال أحد الخبازين الألمان ، إن هناك أزمة كبيرة تواجههم ، بسبب أسعار الطاقة ، موضحا :" كنا ندفع سنتين مقابل الكيلو وات ، ولكن الأن ندفع 48 سنتا " .

ويعاني الخبازون الألمان من شح القمح، وعدم اتفاقهم مع الحلول التي قدمها لهم وزير الاقتصاد، واصفين حلولهم بأنها غير متفقة مع الواقع. 

وتعيش ألمانيا في الوقت الراهن أزمة اقتصادية صعبة، سواء على مستوى الطاقة بعدما أعلنت روسيا قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا عبر خط "نورد ستريم 1"، أو على مستوى الاقتصاد النقدي، حيث وصل التضخم في ألمانيا لمستويات مرتفعة للغاية.

يأتي ذلك، بينما يواصل مسؤولو الاتحاد الأوروبي التحذير من أنه من المحتمل أن تكون هناك أزمة فارقة في الأشهر المقبلة، عندما تبدأ البلدان في الشعور بألم اقتصادي حاد بينما لا يزال يُطلب منها مساعدة الجهود العسكرية والإنسانية في أوكرانيا.

الطاقة فضائية العربية وزير الاقتصاد الالماني توك شو الاتحاد الأوروبي

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