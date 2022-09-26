الوباء ينتشر.. أرقام صادمة لحجم الإصابات والوفيات جراء الكوليرا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 338 إصابة بمرض الكوليرا و29 حالة وفاة حتى الآن.



ووفقاً لـ"سانا" قال مدير الأمراض السارية والمزمنة في الوزارة زهير السهوي، إن الإصابات تتوزع في محافظة حلب 230 إصابة، ودير الزور 55، والحسكة 25، واللاذقية 19، وحمص 5، ودمشق 4 إصابات، لافتاً إلى أن الوفيات تتوزع في حلب 25، ودير الزور وفيتان، والحسكة وفيتان.



وذكر السهوي أن "الإصابتين الجديدتين في محافظة دمشق، إحداهما لشخص قادم من محافظة دير الزور، وآخر من الحسكة"، مبيناً أن "الإصابتين القديمتين تم تخريجهما من المشفى، وهما بصحة جيدة ومستقرة".



ونبّه مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة السورية، إلى "أهمية طلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة، لأن معظم الوفيات تكون ناتجة عن التأخر في طلب الرعاية الطبية، أو للأشخاص الذين يعانون الأمراض المزمنة".



وقبل أيام، أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع عدد الإصابات بمرض الكوليرا إلى أكثر من مئتين وخمسين إصابة، إلى جانب أكثر من 20 حالة وفاة متوزّعة على عدة محافظات.



في المقابل، أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة عن تسجيل أول إصابة بمرض الكوليرا في مناطق شمال غرب سوريا، والتي تسيطر عليها فصائل "الجيش الوطني" التابع للائتلاف السوري المعارض.



أما مناطق الإدارة الذاتية فقد أعلنت يوم 10 سبتمبر عن انتشار إصابات بمرض الكوليرا في الرقة والريف الغربي لدير الزور بكثرة.



وبحسب تقارير دولية تم إلى الآن تسجيل 936 إصابة بكوليرا في عموم سوريا، وسجلت 70% من الإصابات في محافظة حلب، و20% في محافظة دير الزور، وهناك أعداد أقل من الإصابات في محافظات الحسكة والرقة وحماة واللاذقية.