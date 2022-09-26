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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان برتقالي.. إطلالة مبهجة لـ هيدي كرم عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت هيدي بفستان مبهج باللون البرتقالي، واعتمدت مكياج جذاب أبرز ملامحها، ولاقت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدي كريم، مسلسل «الاختيار 3»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز.
 

وشاركت هيدي فى مسلسل "لؤلؤ" بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، نرمين الفقي، عماد زيادة، حمدي هيكل، إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.
 

كما شاركت هيدي كرم في مسلسل "فارس بلا جواز"، الذي عرض في رمضان الماضي 2021، وهو من بطولة مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمد ثروت، سليمان عيد، أوس أوس، وطارق الإبياري، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.

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