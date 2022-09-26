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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التربية والتعليم توضح الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية لهذا العام

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل إعفاء بعض الفئات من المصاريف الدراسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «يوجد قانون صادر عام 2020 خاص بالفئات المعفاة من المصاريف، ومن بين هذه الفئات أبناء شهداء ثورة 25 يناير، والطلاب اليتامي الأب، أبناء الأسر المستفيدة من المساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وأبناء المرأة المعيلة، والمطلقة وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى إعفاء أبناء المعلمين بنسبة تصل إلى 50%»، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد الفئات المعفاة.

وأوضح أن الإعفاء يكون بشكل كامل من المصارف الدراسية التي تدفع في بداية العام الدراسي، ولا تقتصر على التيرم الأول فقط، لافتا إلى أن الشروط تتضمن تقديم مستندات تثبت انتماء الطلاب للفئات المعفاة.

وشدد زلطة على أن تنفيذ عملية إعفاء التلاميذ تتم في سرية حفاظا على مشاعرهم.

وزارة التربية والتعليم التضامن الاجتماعي عزة مصطفي ذوي الاحتياجات وزارة التضامن

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