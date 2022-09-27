حلاوة المولد.. طريقة عمل ملبن حبل بعين الجمل

لم يتبق على الاحتفال بالمولد النبوي سوى أيام قليلة، واعتاد المصريون على تناول حلاوة المولد، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل ملبن الحبل بعين جمل ومكسرات بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

مكونات ملبن الحبل بعين جمل ومكسرات



600جم سكر

100جم عسل جلوكوز

250ملى ماء

100جم نشا

1جم فانليا

3 حبل عين جمل

سكر بودرة

نشا



طريقة عمل ملبن حبل



ناتي بدوبارة خيط ونضع فيها عين الجمل عبارة عن حبل

نضع الماء ثم نقوم بوضع السكر فى وعاء ثم نقوم بوضع عسل الجلوكوز ثم نقوم بالتقليب جيد وفى وعاء نقوم باذابة النشا ثم نضعها على الخليط ونضع الفانليا ونقلب جيد حتى يصبح الخليط شفاف ثم نقوم بوضع الخليط فى وعاء اخر حتى يبردونضيف ماء الورد ثم نقوم بوضع الخليط في وعاء اخر حتي يبرد ونقوم بوضع حبل عين الجمل ونضع الخليط عليه ونتركة يبرد او معلق حتي يصفي الزائد ومن يريد طبقه ثانيه او طبقه الملبن تكون سميكه يمكن وضعه مرتين او ثلاثه حسب الرغبه وبعد أن يتماسك الملبن علي حبل عين الجمل نغلفه بسكر بودرة ونشا بمقادير متساويه ويقدم في علبه مع السكر البودره والنشا لحفظه.