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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع البصل..أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 27-9-2022

صدى البلد

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 29-9-2022، حيث استقر سعر الطماطم فيما ارتفع سعر البصل، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن سوق العبور .

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27-9-2022، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

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أسعار الخضروات اليوم


وصل سعر الطماطم إلى 4.5 جنيه للكيلو، وتراجع سعر البطاطس إلى 5.25 جنيه للكيلو، وارتفع سعر البصل مسجلا 3 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الكوسة . 6.5 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 5.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 17 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

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أسعار الخضروات والفاكهة


ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى  3 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 2.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 3 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 6 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 6 جنيهات، والألوان بـ 10 جنيهات للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3.5 جنيه.

 

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أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور


وسجّل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 6 جنيهات، أما البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 20 جنيهًا، والثوم بـ 11 جنيهًا، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 15 جنيهًا.

اسعار الفاكهة
اسعار الفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء


أسعار الفاكهة.. وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 7 جنيهات، والجريب فروت إلى 8 جنيهات، والليمون البلدي بـ 8 جنيهات ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 10 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 8 جنيهات للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 8 جنيهات. 

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