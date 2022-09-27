ارتفاع البصل..أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 27-9-2022

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 29-9-2022، حيث استقر سعر الطماطم فيما ارتفع سعر البصل، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن سوق العبور .

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27-9-2022، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.



أسعار الخضروات اليوم



وصل سعر الطماطم إلى 4.5 جنيه للكيلو، وتراجع سعر البطاطس إلى 5.25 جنيه للكيلو، وارتفع سعر البصل مسجلا 3 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الكوسة . 6.5 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 5.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 17 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

download (1)

أسعار الخضروات والفاكهة



ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 2.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 3 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 6 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 6 جنيهات، والألوان بـ 10 جنيهات للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3.5 جنيه.

resize



أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور



وسجّل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 6 جنيهات، أما البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 20 جنيهًا، والثوم بـ 11 جنيهًا، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 15 جنيهًا.

اسعار الفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء



أسعار الفاكهة.. وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 7 جنيهات، والجريب فروت إلى 8 جنيهات، والليمون البلدي بـ 8 جنيهات ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 10 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 8 جنيهات للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 8 جنيهات.