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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تعاني من أمراض مزمنة.. موظفة بكفر الشيخ تستغيث بالمسئولين بسبب فيزا المرتب

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أرسلت ميرفت أمين محمود محمد كساب، موظفة بمتحف آثار كفر الشيخ، شكوى واستغاثة إلى موقع صدى البلد الإخباري، تبرز فيها مدى معاناتها بسبب عدم استخراج البطاقة الائتمانية «فيزا كارد» الخاصة بالراتب الخاص بها منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، بالرغم من معاناتها من مرض الكانسر.

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وقالت «ميرفت»، في شكواها: «أعمل بمتحف آثار كفر الشيخ  التابع لوزارة الآثار صدر لى فيزا لصرف المرتب ميزة وعند تشغيلها تبين أنها تالفة وتواصلت مع خدمة العملاء وأفادونى أن أتوجه إلى مسئول البنك بالعمل وهو المسئول عن استخراج الفيزا من البنك لاستخراج بدل تالف ومنذ شهر مارس 2022 وحتى تاريخه لم تستخرج الفيزا».

وتابعت : «أعانى كل شهر من مرارة الانتظار بالبنك لصرف راتبي علماً بأنني تقدمت بشكوى بمجلس الوزراء بتاريخ 17/7/2022 وأكثر من استعجال لجهة العمل الوحدة الحسابية لآثار وسط الدلتا ،والردود تأتى مماطلة بين جهة العمل والبنك علما أعانى من أمراض مزمنة كانسر وسكر وضغط مرتفع بالإضافة إلى آثار كسور بالحوض نتيجة حادث سيارة مما يؤثر على حركتى أرجو حل مشكلتى وسرعة استخراج الفيزا».

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