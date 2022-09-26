حياة كريمة..ورش للحرف والأشغال يدوية بقرية برج مغيزل في كفر الشيخ

شهدت قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة الثقافية، ضمن خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة، أمل عبد الله والتي تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، لرفع مستوى وعي أهالينا في القرى وذلك بتوصيل الخدمة الثقافية لهم.



وضمت الفعاليات عدداً من الورش المتنوعة، منها ورش حرف بيئية وورش أشغال يدوية، وورشة ألعاب شعبية، وورشة حكى شعبي للأطفال لسمر عنانى ، ورشة تلوين، لجيهان مبروك وورشة تصنيع الخوص قامت بها محبوبة عبد القادر، ورشة جريد النخيل قام بها محمد على، وورشة لتعليم النسيج والجوبلان قام بها عزيز دربالة، وورشة حلي وإكسسوار لحورية عصمت، وورشة تشكيل وإعادة تدوير الورق قام بها خالد عبد المجيد، وورشة تطريز قيطان ، لبوسى محمد وورشة خيامية قام بها كريم خلف ورانيا الكومي.



وتضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان ترشيد استهلاك المياه ألقتها كريمة جمعة ثم أمسية شعرية لشعراء مطوبس للشاعر محمد درويش، وعرض لمسرح العرائس، أعقبه فقرات مواهب لأبناء القرية.

جاء ذلك بإشراف حمدي سعيد، مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية، وأحمد يسرى، مدير عام الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، والدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، بالتعاون مع مجلس مدينة مطوبس برئاسة المحاسب ياسر خداش، ووزارتي "الشباب والرياضة والتربية والتعليم" والمجلس القومي للمرأة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة للمياه.

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