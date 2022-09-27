23 ختم على ورقة تحويل من مدرسة لأخرى بين محافظتين تثير الجدل.. تفاصيل

أثار تداول نشطاء لورقة تحويل طالب من مدرسة الي مدرسة أخري بين محافظتي الإسماعيلية والإسكندرية، جدلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك"، لما تحتويه من عدد كبير من الأختام الرسمية بين الإدارات التعليمية المختلفة تعدت ٢٠ ختما.



واستنكر النشطاء الإجراءات الروتينية والمرهقة لأولياء الأمور، في الوقت الذي تتجه فيه مؤسسات الدولة الي التحول الرقمي والتعامل الغير مباشر الكترونيا.

وتضمنت ورقة تحويل الطالب ٢٣ ختما وتوقيعا، ما بين الإدارات التعليمية ومديريات التعليم والمدارس المنقول منها وإليها بمحافظتي الإسماعيلية والإسكندرية.



واستنكر النشطاء صعوبة إجراءات التحويل بين المدارس، مطالبين وزارة التعليم بالتسهيل علي أولياء الأمور خاصة أن هناك منهم من أشار إلي تجربته الروتينية خلال إجراءات تحويل أبناءه مقابل تسديد مبالغ مادية وارفاق طوابع بريدية في رحلة شاقة قد تستغرق ايام.





وتوالت التعليقات الساخرة علي منشورات تداول الورقة، كان منها " وآدي صورة كوميدية بائسة لخطاب تحويل لتلميذ من مدرسة لمدرسة في عصر الفضاء والعلم والتكنولوجيا !".



في هذا السياق وضح مصدر رسمي بمديرية تعليم الإسماعيلية أن إجراءات التحويل من مدرسة لآخري بمحافظات مختلفة يشمل عدد من الإجراءات وفقا للوائح المنظمة ممثلة في 4 ورقات متابعة، يتم تسليم 2 منهم للمدرسة المحول منها، 2 للمدرسة المحول إليها.

مشيرا إلي أن اجمالي الأختام، هي ختم التعليم العام التابع ليه الطالب، وختم الشئون الطلابية، واعتماد المديرية بتوقيع " ختم النسر".

كما أشار المصدر، إلي أن الورقة المتداولة عبارة عن ورقتين لجهتين تعليمتين مختلفتين وتسهيلا علي ولي الأمر بيتم دمج ٤ صفحات في اثنتين إلي أن يبدأ في توزيعها لتتسلم كل جهة منوط لها إتمام عملية التحويل الورقة التابعة لها.

يقول المستشار القانونى نبيل سعد فرج بقوله: فوض قانون التعليم رقم 139- لسنة 1981 - وتعديلاته وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، فى إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العملية التعليمية، وقد صدرت عدة قرارات بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة، أبرزها القرار الوزارى - 420 لسنة 2014 - المنظم للعمل بالمدارس الخاصة، واخرها الكتاب الدورى رقم - 40 لسنة 2016 - وهو الكتاب الجامع لكافة القرارات الوزارية التى صدرت بشأن التحويلات، حيث حدد موعد اجراء التحويلات بين المدارس المختلفة، والتى تبدأ أول يوليو الحالى وتنتهى فى 15 أغسطس من كل عام ولكن عند اجراء التحويلات يجب مراعاة شرط الكثافة، بأن تكون كثافة المدرسة المحول اليها الطالب تسمح بالتحويل، وان يكون التحويل للصف المناظر المقيد به الطالب الى نفس نوعية التعليم.

ضوابط التحويل

أولاً: ضوابط التحــــــــــــــــــويل من مدرســـــــة خاصة الى خاصة أخرى، فقد حددت المادة - 43 من القرار الوزارى 420- لسنة 2014 - والبند الثالث من الكتاب الدورى 40- أنه يجوز تحويل الطلاب الذين يدرسون باللغة العربية للدراسة بمدارس اللغات او المدارس الدولية بعد عقد اختبار تحديد مستوى لهم فى اللغة الأجنبية المستخدمة للتدريس بمعرفة المدرسة المحول اليها، كما يجوز تحويل الطالب من مدرسة اللغات او من المدارس الدولية الخاصة الى المدارس الخاصة عربى مباشرة دون اى اختبارات ودون النظر الى نجاحه فى مادة المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية.

ثانياً: التحويل من مدرسة رسمية للغات الى أخرى، ويكون تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات دون شروط سوى الكثافة، ولا يجوز التحويل بين المدارس التى تجرى الدراسة فيها بلغة اجنبية اولى مختلفة، الا فى حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها بنفس اللغة التى كان يدرس بها الطالب، وبعد عقد امتحان له باشراف مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة واجتيازه له،

ثالثاً: التحويل من مدرسة خاصة الى مدرسة رسمية قاصر على مرحلة التعليم الثانوى العام، حيث يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات والمدارس الدولية الى المدارس الرسمية بنوعيها، على ان يكون الطالب مقيدا بتلك المدارس قيداً قانونياً صحيحاً، فى حدود الكثافة المطلوبة، فضلا عن توافر بعض الاسباب ومنها وفاة ولى الامر بعد التحاق الطالب بالمدارس الخاصة أو تغيير محل إقامة الاسرة أو عجز ولى الامر عن الوفاء بمصروفات المدرسة الخاصة، وكذلك حصول الطالب بالصف الأول الثانوى بمدرسة خاصة على مجموع 90 % فأكثر



في هذا السياق ننشر المطلوب من الأوراق وما يجب أن يفعله أولياء الأمور بالإضافة إلي ضوابط تحويلات الطلاب بين المدارس .

الأوراق المطلوبة لتحويلات الطلاب بين المدارس

عدد ( ٤) استمارات تحويل تأخذ موافقة المدرستين،

عدد ( ٢ ) صورة بطاقة تحقيق الشخصية للأب والتأكد منه

توكيل خاص من الأب لأي شخص بنقل الأبناء موثق من الشهر العقاري + صورة منه أو قرار ولاية تعليمية للأم على أبنائها أو توكيل للأم من الأب + صورة منهما.

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإنه على المدرسة القيام بالاتى

-تجميع طلبات التحويل

من الطلاب المحولين إليها

- عمل كشف مجمع بها من أصل وصورة وإرساله إلى الإدارة لاعتمادها من لجنة التحويلات ثم استلامها فيما بعد.

- يرفق مع كل طلب تحويل صورة من استمارة التحويل وصورة بطاقة تحقيق الشخصية للأب أو صورة من التوكيل الخاص أو من قرار الولاية التعليمية.

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