في يوم السياحة العالمي.. 10 قرارات اتخذتها مصر لمساندة القطاع

يحتفل القطاع السياحي اليوم، الثلاثاء، بـ يوم السياحة العالمي الموافق 27 سبتمبر من كل عام ، وذلك عبر العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية، وخصصت منظمة السياحة العالمية شعار الاحتفال هذا العام تحت عنوان "إعادة التفكير في السياحة".

وفي إطار الاحتفال بـ يوم السياحة العالمي، يرصد “صدى البلد” أبرز 10 قرارات هامة اتخذتها الدولة المصرية لمساندة القطاع السياحي المصري في العديد من الأزمات التى أضرت بذلك القطاع الاقتصادي الهام.

أبرز قرارات الحكومة لمساندة السياحة

1- إصدار قرارات بشأن رفع الأعباء الخاصة بتحصيل استهلاك المرافق خلال فترة كورونا.

2- صرف إعانات مقدمة من صندوق طوارئ وزارة القوى العاملة لمدة 6 أشهر.

3- جدولة مديونيات المنشآت الفندقية.

4- مد فترة طلبات تأجيل استحقاقات الفنادق لدى البنوك لحد أقصى 3 سنوات.

5- إتاحة شركة طيران منخفض التكاليف "إيرسفنكس" لتنشيط الحراك السياحي.

6- إطلاق حملات ترويجية عبر السوشيال ميديا استهدفت الوعي السياحي وجذب السائحين من الخارج.

7- تخفيض رسوم الهبوط والإيواء 50% والخدمات الأرضية 20% فى مطارات المحافظات السياحية.

8- دعم البنك المركزي بـ قيمة 3 مليارات جنيه لدعم مصروفات الصيانة والتشغيل بالفنادق.

9- الإعلان عن اكتشافات أثرية أبرزها اكتشاف توابيت سقارة الأثرية.

10- دمج منتج السياحة الشاطئية بالثقافية وبرنامج تحفيز طيران داخلي.