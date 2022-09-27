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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على الاسم الحقيقي للمغنية شاكيرا في أوراق قضية التهرب الضريبي

شاكيرا
شاكيرا

كشفت أوراق قضية التهرب الضريبي التي أعلن عنها قاضي إسباني اليوم، الاسم الكامل للمغنية الشهيرة شاكيرا،  بعد تحويلها للمحاكمة وتعرضها لمخاطر السجن.

 

المغنية الكولومبية،  واسمها الكامل "شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول"، سيتم محاكمتها بتهمة التهرب والاحتيال الضريبي المزعوم بقيمة 14.5 مليون يورو، أي ما يعادل 12.9 مليون جنيه استرليني. 

وتواجه شاكيرا 45 عاما، الحبس 8 سنوات بتهمة الاحتيال المزعوم، وتشمل أوراق القضية 6 تهم مختلفة فيما يخص أموال الضرائب. 

 

وأمر قاضي في برشلونة شاكيرا رسميا بالمثول أمام المحكمة، جاء ذلك بعد تأكيد المغنية العالمية بأنها رفضت عقد صفقة خارج المحكمة تتضمن اعترافها بارتكاب مخالفات والاحتيال على الخزانة الإسبانية على مدار 3 سنوات بين عامي 2012 و2014.

وأكدت شاكيرا في تصريحات لها  أنها دفعت بالفعل المبلغ المكون من 6 أرقام الذي يدعي ضابط الضرائب الإسباني أنها احتالت عليه، بالإضافة على فوائد هذه الأموال. 

 

وإذا ثبت إدانة شاكيرا سيطالب المدعي العام بسجنها 8 سنوات، ولم يتم تحديد موعد المحاكمة بعد لكن من المتوقع إجرائها خلال الأشهر المقبلة. 

 

شاكيرا واسمها الكامل "شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول"، متهمة بالتظاهر بالعيش في الخارج واستخدام شركة خارجية لتجنب الوفاء بالتزاماتها الضريبية بالرغم من انتقالها للعيش في برشلونة بداية من 2011 بعد ارتباطها بجيرارد بيكيه. 

 

خلصت التحقيقات التي قام بها مفتشو الضرائب إلى أن شاكيرا أمضت 242 يوما في إسبانيا عام 2012،  و243 يوما في 214، بعد الذهاب إلى كل الأماكن التي تواجدت بها خلال هذه السنوات. 

 

 

انفصال شاكيرا وبيكيه

 

ظهرت كل هذه الاتهامات عقب تدهور علاقة شاكيرا وبيكيه ثم إعلان انفصالهما بعد شائعات حول قيام مدافع نادي برشلونة الرياضي بخيانة أم ولديه. 

 

وكشفت عدد من المواقع العالمية أن لاعب كرة القدم الشهير جيرارد بيكيه خان صديقته وأم ولديه النجمة العالمية شاكيرا عام 2012 مع عارضة الأزياء الإسرائيلية بار رفائيلي. 

 

وأشيع مؤخرا أن نجم نادي برشلونة بيكيه كان على علاقة بعارضة الأزياء والموديل shoppingmode  الإسرائيلية بار رفائيلي، وسط الصراع الكبير الذي يعيشه مع المغنية الشهيرة بسبب الانفصال والشائعات. 

 

وكشفت التقارير أن بيكيه خان شاكيرا في مناسبات عديدة، ومع أكثر من شخصية منها إحدى صديقاتها، لكن علاقته بالموديل shoppingmode  بار رفائيلي كان سرا تم التأكد منه من خلال شخص مقرب للموديل الشابة.

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