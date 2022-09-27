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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تشغيل أحدث منظار spyglass للقنوات المرارية بمستشفى أحمد ماهر التعليمي

صدى البلد

أعلنت هيئة المستشفيات التعليمية أنه تم اليوم بدء العمل بأحدث إصدار لمنظار القنوات المرارية SpyGlass cholanioscope بوحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد المتطورة بالمستشفى.

وقال  الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن استراتيجية الهيئة المستدامة هي توفير خدمات طبية متميزة ومتفردة داخل وحداتها لتكون بمثابة مرجع لجميع المراكز الطبية المحيطة بها ، ولتقوم بدورها البحثي والتعليمي والتدريبي للكوادر الطبية الشابة بجميع الوحدات سواء داخل الهيئة أو خارجها ، بما يوفر على الدولة عبء تقديم نفس الخدمة فى الوحدات المجاورة، مما يتيح تنوع الخدمات الطبية فى ذات المنطقة وتوفير النفقات للمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الطبية، وهو هدف نسعى لتحقيقه بجميع وحداتنا على مستوى الجمهورية فى جميع التخصصات الطبية. 

وتابع "فوزي"، من هذا المنطلق تم تشغيل أحدث إصدار لمنظار القنوات المرارية "الجاسوس" SpyGlass ليقدم الخدمة لمواطنى القاهرة الكبرى ، ويصبح المركز  نقطة انطلاق علمية وتدريبية لجميع الأطباء لنقل الخبرات إلى الصفوف التالية من شباب الأطباء ، لضمان استمرارية تقديم الخدمة بنفس الكفاءة والتميز والقدرة على تطويرها كلما أمكن ذلك.

وأفاد د. محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى أحمد ماهر التعليمى، بأن وحدة المناظير المتطورة AGEU بالمستشفى من الوحدات الرائدة فى هذا المجال ، وتم تجهيزها على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة الغير مسبوقة داخل المستشفيات الحكومية ، وذلك بتوفير  أحدث أجهزة مناظير الأمعاء الدقيقة ومناظير الموجات الصوتية والمناظير فائقة الصغر ، وذلك لتصبح أحدث وحدة  لتشخيص وعلاج أورام ونزيف الجهاز الهضمى ، وساهم فى ذلك وجود نخبة من أكفاء الاستشاريين والمتخصصين بهذا المجال ، وتم اليوم بدء العمل بأحدث إصدار لمنظار القنوات المرارية "الجاسوس" SpyGlass cholanioscope  ويطلق عليه  الجاسوس لاعتماده على اسلوب مبتكر لدخول القناة المرارية  خلاف المنظار التقليدى ERCP ، وتأتى أهمية المنظار الجديد في أنه يقوم بتفتيت الحصوات العملاقة التى لا يمكن علاجها إلا بالجراحة ، كما يمكنه أخذ عينات من جدار القناة المرارية لتشخيص الأورام دون الحاجة إلى التدخل الجراحى ، بما يوفر عبئ مادى ومعنوى على أهلنا من المرضى ، وذلك حرصا منا على توفير أفضل الخدمات الطبية المتاحة للمريض المصرى.

وأضاف أن الوحدة تعتبر من أكبر وأحدث وحدات المناظير بمصر والشرق الأوسط وتقوم بعمل جميع مناظير الجهاز الهضمى التشيخصية والعلاجية وتتميز بوجود مناظير متطورة مثل منظار الموجات فوق الصوتية لتشخيص حالات أورام الجهاز الهضمى والبنكرياس ، كما يمكن من خلالها علاج الإنسداد المرارى ، كما تتوفر مناظير الأمعاء الدقيقة لعلاج أمراض نزيف وأورام الأمعاءالدقيقة ، وتم مؤخرا إدراج خدمة الفراغ الثالث للمناظير والتى تهدف إلى استئصال الأورام فى المراحل الأولى دون الحاجة إلى اللجوء للجراحة.

الجدير بالذكر أن الوحدة تعمل على مدار الأسبوع والعمل مستمر بها بنظام الطوارئ في أيام الأجازات والعطلات الرسمية حتى تتعاظم الاستفادة من هذه الوحدات المتطورة التي تضمها الهيئة بين جنباتها للوصول بالخدمه الطبيه التي تراعي الجانب الإنساني للمواطن المصري بما يلائم ما ننشده نحو بناء الجمهوريه الجديدة.

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