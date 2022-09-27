صبري فواز: شرفت بالمشاركة في مسلسل الاختيار.. تعاملت معه كمهمة قومية

قال الفنان صبري فواز، إن المشاركة في مسلسل الاختيار 3 شرف له، حيث إنه ملحمة فنية ترصد مرحلة مهمة جدا من تاريخنا، حيث يوثق أحداثا مهمة حتى لا ينساها المصريون.

وأضاف صبري فواز خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc": "كنت أقوم بمهمة قومية في إطار مشروع العمل، وعملت طبقا لما كان يطلبه المخرج الدكتور بيتر ميمي، كنا نجسد الحقيقة دون تشويش أو سخرية، وأعتقد أن صدى العمل يقول إننا كنا نسير في اتجاه مميز".

وتابع صبري فواز: "تعاملت مع الشخصية على أننا أمثل، فهناك شخصية موجودة في السيناريو، سواء كانت من خيال المؤلف أو الواقع لها ملامح، أنا مطالب بأن أبينها أمام الكاميرا، فقد سبق لي تجسيد شخصيات من خيال المؤلفين وشخصيات معروفة وعاشت، مثل عبده الحامولي وبليغ حمدي وهيكل ومحمد مرسي".

كنت أتعامل مع الشخصيات

وأردف: "في كل الأحوال كنت أتعامل مع الشخصيات على أنها شخصية درامية، ومواصفاتها على الورق في السيناريو والمواصفات التي يرغب المخرج أن يقدمها على الشاشة، ألتزم بالأمرين وأقدم الشخصية"