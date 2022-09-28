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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جيهان فؤاد: نعمل على إعطاء 30% من احتياجات الطالب الغذائية في المدرسة..فيديو

الوجبات المدرسية
الوجبات المدرسية

أكدت دكتورة جيهان فؤاد، مدير المعهد القومي للتغذية، ان الوجبات المدرسية برنامج موجود بين وزارة الصحة والتعليم منذ عام 1951، ولكن  حدث تغيير كبير بالوجبة المدرسية وأخر تطور العام الماضي.

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وقالت جيهان فؤاد، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن المستهدف من الوجبة المدرسية اعطاء 30% من احتياجات الطالب الغذائية في المدرسة .

 

وتابعت مدير المعهد القومي للتغذية، أنه من العام الماضي كان هناك مبادرة رئاسية جديدة للتغذية المدرسية، وتم العمل على توفير وجبات جديدة بصندوق يحتوي على "بسكوتات بها تركيبة من المغذيات الدقيقة التي يحتاجها الطفل، ومدعم من التركيبة التي يؤكد عليها برنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى  عصير مركز على جودة عالية أو ألبان.

 

وأشارت جيهان فؤاد إلى أنه تم ادخال فاكهة العام الماضي هناك سندوتشات  لا يتم لمسها إلى أن يتم عملهاعن طريق الألات.

 

حبوب كاملة وفاكهة 

وأستكمل مدير المعهد القومي للتغذية تصريحاته قائلا "أن هناك 4 محافظات نسبة السمنة بها مرتفعة، منها  القاهرة والاسكندرية ودمياط، وتصل النسبة 24%، وسنعمل على وجود كارت لكل طالب بالحالة الصحية، وسيكون هناك تعليمات عامة بتوفير حبوب كاملة وفاكهة . 

 

وزارة الصحة الحالة الصحية العام الدراسي مصر القاهرة

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