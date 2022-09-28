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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد منير يجري بروفات حفله بـ Zed park .. شاهد

محمد منير
محمد منير

نشر الكينج محمد منير فيديوهات جديدة أثناء إجراء بروفات حفل زيد بارك المقرر إقامته يوم الجمعة 30 سبتمبر الجاري. 

 ويحيى الكينج محمد منير حفلًا غنائيًا يوم 30 من الشهر الجارى بـ Zed Park . 

أحيا محمد منير حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان رأس الحكمة، ووسط حضور جماهيري كبير من مختلف الجنسيات المصري والسعودي والسوداني.

وبدأ الكينج الحفل  بأغنية ”يا عروسة النيل” وهى واحدة من أنجح أغنيات منير، وتابعها بالعديد من أشهر أغانيه القديمة والتى تفاعل معها الجمهور الذي ظل يتراقص على أغانيه حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

منير يقدم أغنية «لي لى» لأول مرة على المسرح

وقدّم محمد منير خلال حفلته أمس أغنيته الجديدة لي لي، وهي الأغنية التى أثارت الكثير من الجدل بعد طرحها على اليوتيوب، حيث اتهم شاعر غنائى الفنان أكرم حسني مؤلف وملحن الأغنية بسرقتها من أحد أعماله وتم حذفها من اليوتيوب، إلا أن أزمة الأغنية تم حلها بعد أيام من حذفها وعادت مرة أخرى إلى اليوتيوب، وقدمها منير على المسرح أمس وسط تفاعل كبير من الحضور، حيث حققت الأغنية نجاحا كبيرا بالرغم من الجدل الذي كان مثار حولها.

هدية منير من الجمهور 

وعادة ما يستقبل الكينج محمد منير فى معظم حفلاته العديد من الهدايا والورود تعبيرا من الجمهور على حبهم الشديد له، إلا أن أمس كانت الهدية بمثابة مفاجأة لمحمد منير، حيث أهدى أحد الحضور محمد منير مجسم على شكل ثلاث أصابع بنفس الإشارة التى أشتهر بها منير منذ بداية مشواره الفني، وهو ما جعله يتأثر على المسرح وكاد أن يبكى وتقدم بالشكر للشخص الذي فكر ونفذ تلك الهدية الغالية على حد وصفه.

رسالة منير لمؤمن زكريا

ومن المعروف عن الكينج محمد منير زملكاويته وحبه للقلعة البيضاء، لكن هذا لم يمنعه من دعم لاعب النادي الأهلى مؤمن زكريا الذي يعاني حاليًا من مرض نادر جعله يعتذر كرة القدم، وحرص منير على الترحيب بمؤمن الذي كان يتواجد ضمن الحضور وقام بالدعاء له أمام الحضور بالشفاء العاجل وهو ما نال إعجاب الحضور الذين ظلوا يهتفوا لمنير حتى استأنف غناءه.

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