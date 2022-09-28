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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيريش يدعو إيران لضبط النفس.. ويطالب بتحقيق سريع في وفاة مهسا أميني

جوتيريش يدعو إيران
جوتيريش يدعو إيران لضبط النفس والتحقيق بوفاة مهسا أميني

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إيران إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" في مواجهة الاحتجاجات، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى، والتي اندلعت تنديدا بمقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق".

وذكر المتحدث باسم جوتيريش في بيان أن "الأمين العام يدعو سلطات إنفاذ القانون إلى الامتناع عن استخدام أي قوة غير ضرورية أو غير متناسبة.. ويحض الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصعيد الوضع في إيران".

وتابع الأمين العامة للأمم المتحدة "نحن نشعر بقلق متزايد إزاء التقارير التي تتحدث عن عدد متزايد من الوفيات.. بمن فيهم نساء وأطفال، على خلفية الاحتجاجات".

وشدد جوتيريش على ضرورة إجراء "تحقيق سريع ونزيه وفعال" في ملابسات وفاة مهسا أميني.

استمرار الاحتجاجات في إيران

وتستمر الاحتجاجات في إيران للأسبوع الثاني على التوالي، تنديدا بوفاة الشابة مهسا أميني على يد الشرطة، وأسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن عن مقتل أكثر من 75 شخصا.

واندلعت الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة، وقوبلت بحملة شرسة من قوات الأمن  باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات، والذخيرة الحية أحيانا.

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فيما قالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن الإيرانية، ردت على المظاهرات  باستخدام "القوة غير المشروعة، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية والخرطوش وطلقات معدنية أخرى.. ما أسفر عن سقوط العشرات وإصابة مئات آخرين".

وبينما طالب عدد من المتظاهرين بإسقاط المؤسسة الدينية وحكم المرشد الأعلى، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مخاطبا الغرب "أطمئنهم بأن لا حدث جللا يحدث في إيران في الوقت الحالي.. وليس من المقرر أن تغير الأحداث النظام الإيراني.. لا تلعبوا بمشاعر الإيرانيين". 

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