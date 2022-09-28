على نفس طريقة بيلوسي.. نائبة الرئيس الأمريكي تثير غضب الصين وكوريا الشمالية

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، أن الصين تقوض العناصر الرئيسية للنظام الدولي القائم على القواعد، مضيفة أن واشنطن ستواصل تعميق "علاقاتها غير الرسمية'' مع تايوان.

وفي حديثها خلال كلمة أمام البحارة الأمريكيين الذين يخدمون في اليابان، قالت هاريس أيضا إن الولايات المتحدة تشهد سلوكا 'مقلقا' في بحر الصين الجنوبي والشرقي و "استفزازات" عبر مضيق تايوان.

وشاركت هاريس، أمس الثلاثاء، في مراسم جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وقال مسؤول من الإدارة الأمريكية، الاثنين، وهو على متن طائرة الرئاسة الأمريكية الثانية إن نائبة الرئيس كامالا هاريس ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يناقشان شراكة في قضايا تايوان الأمنية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، في وقت سابق من هذا الشهر، قيام كامالا هاريس بجولة إلى اليابان وكوريا الجنوبية في الفترة من 25 إلى 29 من شهر سبتمبر الجاري؛ لتأكيد قوة تحالفات واشنطن مع طوكيو وسول.



وذكر البيت الأبيض أن هاريس ترأس وفدا رئاسيا إلى اليابان نيابة عن بايدن لحضور الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق آبي شينزو، مضيفا أن الزيارة تعد تكريما لإرث آبي وتؤكد أهمية قيادته في مناصرة التحالف بين الولايات المتحدة واليابان ودفع منطقة المحيطين الهندي والهادئ بحرية وانفتاح.



وأضاف أنه من المقرر أن تلتقي هاريس خلال جولتها إلى طوكيو وسول كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني في سلسلة من الاجتماعات لتأكيد التزام واشنطن الدائم بحرية و فتح منطقة المحيطين الهندي والهادئ والمصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة في المنطقة وحول العالم.

كما أعلنت الإدارة الامريكية أن نائبة الرئيس الأمريكي ستزور خلال زيارتها لكوريا الجنوبية، المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الزيارة التي ستتم، الخميس، تظهر "التزام الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب كوريا الجنوبية في وجه أي تهديدات صادرة عن كوريا الشمالية.

وأضاف أن هاريس "ستكرم التضحيات المشتركة" للجنود الأميركيين والكوريين الذين قتلوا في الحرب الكورية التي انتهت بوقف لإطلاق النار كرس تقسيم شبه الجزيرة قبل حوالي 70 عاما في 1953.

وقد تثير زيارة المنطقة المنزوعة السلاح غضب كوريا الشمالية التي وصفت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بأنها "أسوأ مدمرة للسلام والاستقرار الدوليين" بعد زيارتها لهذه المنطقة.

وجدير بالذكر أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، كانت تسببت في توتر غير مسبوق مع الصين عقب زيارتها مؤخرا إلى تايوان، ويبدو أن الحالة ذاتها ستتكرر الآن مع كوريا الشمالية.

