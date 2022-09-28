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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ندب المعمل الجنائى لفحص حريق مصنع دراجات قليوب

الحريق
الحريق

أمرت جهات التحقيق في قليوب بندب المعمل الجنائى لفحص مصنع "أبو حوا" بمدينة قليوب والذي اندلع حريق بداخله أسفر عن إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق نتيجة انتشار الدخان وذلك لمعرفة سبب الحريق وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق فى مصنع أبو حوا بمدينة قليوب أو أضرار بشرية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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