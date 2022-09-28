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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تنافس العرافة العمياء.. محرك البحث يتنبأ بطرفي نهائي كأس العالم 2022

محرك البحث يكشف طرفي
محرك البحث يكشف طرفي المباراة النهائية لكأس العالم 2022

فجر محرك البحث العالمي جوجل Google، مفاجأة غبر متوقعة حيث أعلن ضمن نتائج بحثه عن الطرفين المتأهلين للعب نهائي كأس العالم القادم في دولة "قطر" لهذا العام، ولساعات طويل تركت توقعات محرك البحث عشاق كرة القدم في حالة ذهول خاصة وأن المباراة النهاية ستقام بعد أكثر من شهرين.


ووفقا لما ذكرته صحيفة "thesun" البريطانية، كشف محرك بحث جوجل، لساعات قليلة أسماء الفريقين اللذين سيخوضان المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر، في مونديال كأس العالم على ملعب "لوسيل" في قطر، وهما فرنسا والبرازيل.

 

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محرك البحث يكشف طرفي المباراة النهائية لكأس العالم 2022


وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، أظهرت نتائج البحث جوجل أسماء الفريقين المتأهلين، عندما قام العديد من المستخدمين بالبحث عن المباريات التي سيستضيفها ملعب "لوسيل".

وأثار منشور جوجل تساؤلات العديد من المستخدمين حول سبب عرض أسماء البرازيل وفرنسا، حيث ذهب البعض إلى اعتبار ما حدث مجرد خطأ تقني، بينما قال آخرون إن السبب يرجع إلى استعراض محرك البحث قدراته على التنبؤ.

وإذا كانت توقعات محرك البحث العالمي صحيحة، فإن هذه المباراة ستكون الأولى منذ أن لعب فرنسا والبرازيل في نهائي كأس العالم الذي استضافته فرنسا خلال عام 1998، وانتهى بتتويج المنتخب الفرنسي باللقب لأول مرة في مسيرته.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الفرنسي في مونديال قطر مع مجموعة تضم أستراليا والدنمارك وتونس فيما ستواجه البرازيل صربيا وسويسرا والكاميرون.

وجاءت توقعات جوجل قبل فترة وجيزة من عودة المنتخب الإنجليزي إلى ويمبلي، بعد الخسارة أمام ألمانيا في مباراتهم الأخيرة قبل التوجه إلى قطر.

جدير بالذكر أن منتخب البرازيل فاز بكأس العالم للكرة القدم 5 مرات، بينما توج المنتخب الفرنسي باللقب مرتين فقط.

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