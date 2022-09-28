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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| انفجارات وصافرات إنذار بمحيط البرلمان العراقي ببغداد خلال عقد جلسة

انفجارات وصافرات
انفجارات وصافرات إنذار بمحيط البرلمان العراقي ببغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الأربعاء، بوقوع انفجارين في محيط البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

وأظهرت لقطات فيديو لحظة خروج النواب من البرلمان العراقي بسياراتهم هرباً من التفجيرات.

وانتشرت عدة تغريدات علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تفيد بوقوع عدة صواريخ بالمنطقة الخضراء بحيط البرلمان العراقي واطلاق صفارات الانذار هناك.

وأكدت وسائل إعلام دولية سقوط قذيفتي هاون، في محيط مبنى مجلس النواب العراقي.

وأدت عمليات القصف إلى إصابة 4 عناصر أمن من حماية المنطقة الخضراء.

وكان المتظاهرون بدأوا بالتوافد باتجاه المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع اقتحامها، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب.

كما أغلقت القوات العسكرية جسري السنك والجمهورية لمنع وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء.

واستهدف قصف إيران اليوم إقليم كردستان العراق، اودي بحياة 9 أشخاص وأصاب 24 آخرين بحسب بيان رسمي.

وقامت طائرات مسيرة بقصف 3 مواقع تابعة لحزب (كوملة) الكردي الإيراني المعارض لطهران في ناحية (عربد) جنوب مدينة السليمانية شمال العراق.

وشددت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" على ضرورة وقف الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان فوراً.

 

 

 

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