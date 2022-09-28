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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يجيلي روم.. محمد هنيدي يتحدى الجمهور في ألعاب الفيديو جيم

محمد هنيدي
محمد هنيدي

نشر الفنان محمد هنيدي تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتحدي هنيدي متابعيه في إحدى ألعاب "الفيديو جيم"، وعلق قائلا: "هل من متحدي يجيلي روم".

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يذكر أن الفنان محمد هنيدي حذر متابعيه وجمهوره على موقع التدوينات العالمي "تويتر"، من رسالة خطيرة وردت إلى حسابه على الموقع، حاول فيها الهاكرز خداعه من أجل اختراق حسابه الرسمي الذي يضم أكثر من 13 مليون متابع، بعد أن تلقى رسالة نصية تحثه على حماية حسابه من شخص آخر يحاول الوصول إليه، إنما في الحقيقة هي محاولة لسرقة حسابه باستخدام عملية تصيد احتيالي، التي يسعى فيها المتسلل إلى تخويف المستخدم بإرسال رسالة إلكترونية مخادعة لمالك الحساب، تخبره بأن حسابه في خطر.

وقال هنيدي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "دي محاولة اختراق جديدة وذكية جدا، اللي باعت الميل ده أصلا هاكر.. بيخوفك إن حد نجح في الدخول لأكونتك وحاطط لك لينك تغير منه الباسورد، وبمجرد ما تدخل وانت خايف وبتحاول تلحق أكونتك وتدخل بياناتك بإيدك.. الباسورد بيروح للهاكر وأكونتك بيضيع، فخدوا بالكوا وخصوصا أصحاب الحسابات الكبيرة".

 

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