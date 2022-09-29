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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فكرة سيئة.. جوجل ترفض المشاركة في تمويل شبكة الإنترنت.. اعرف السبب

فكرة سيئة..اعرف ليه
فكرة سيئة..اعرف ليه جوجل رفضت المشاركة في تمويل شبكة الإنترن

رفضت شركة جوجل Alphabet’s Google العالمية محاولة من جانب شركات الاتصالات الأوروبية للحصول على شركات التكنولوجيا للمساعدة في تمويل تكاليف الإنترنت.

 

ووضحت عملاقة التكنولوجيا جوجل إن الفكرة قديمة و عمرها 10 سنوات بالإضافة إلى أنها سيئة للمستهلكين ، وأن جوجل تستثمر بالفعل الملايين في البنية التحتية للإنترنت.

 

جوجل لديها دوافع للامتناع عن تمويل شبكة الإنترنت

 

و قال مات بريتن ، رئيس قسم الأعمال والعمليات في جوجل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ، إن الفكرة عمرها أكثر من 10 سنوات ، ويمكن أن تعطل حيادية شبكة أوروبا أو تفتح الوصول إلى الإنترنت، وقت رفع الأسعار.

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وأضاف إن جوجل قامت بدورها في جعل الشبكة أكثر كفاءة لمقدمي خدمات الاتصالات من خلال نقل 99٪ من البيانات واستثمار ملايين اليورو للقيام بذلك ،وفي عام 2021 ، استثمرنا أكثر من 23 مليار يورو في النفقات ، معظمها المتعلقة بالبنية التحتية “.

 

تشمل هذه النفقات 6 مراكز بيانات كبيرة في أوروبا ، و 20 كابلًا تحت سطح البحر على مستوى العالم ، و 5 في أوروبا ، ومخابئ لتخزين المحتوى الرقمي داخل الشبكات المحلية في 20 موقعًا في أوروبا.

 

جدير بالذكر أنه اشتكت كل من الشركات الآنية Deutsche Telekom و Orange و Telefonica والمشغلين الرئيسيين الآخرين ، من استخدام المنافسين في مجال التكنولوجيا لشبكتهم المدمجة ، قائلين إنهم يستخدمون جزءًا كبيرًا من حركة مرور الإنترنت الخاصة بهم ويجب عليهم المساهمة مالياً، ودفع جزء من التكاليف.

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