سمر حمزة بطلة العالم بالمصارعة: جميع فترت الإعداد على أيدي كباتن مصريين

قالت سمر حمزة بطلة العالم في المصارعة إنها استطاعت عبور جميع الظروف حتى تكون بطلة العالم في المصارعة وهذا شيئا ليس بالسهل ولكنها استطاعت فعل ذلك، موضحة "الناس اللي بتقول في مشاكل وظروف صعبة تمنع أي شخص من النجاح .. مفيش الكلام دا خالص".

وأضافت "حمزة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن جميع فترات إعدادها لبطولة العالم في المصارعة كانت في مصر على أيدي كباتن مصريين، مشيرة إلى أنها حققت العام الماضي الثالث على العالم في بطولة العالم.

وتابعت بطلة العالم في المصارعة أن تصينفها أصبح الأول على العالم والفارق بينها وبين المستوي الثاني فرق كبير.