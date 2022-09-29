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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 "تحصل على ورثك"

برج الاسد
برج الاسد

تشير توقعات برج الأسد اليوم، حافظ على هدوئك وثق في أفكارك لتقودك إلى التحسن.

وإليك توقعات برج الأسد اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 28 سبتمبر 2022.. فرص عمل للميزان وتحذير للدلو

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الأسد وحظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022

قد تكون هناك تحديات يجب مواجهتها، لكنها لن تكون قادرة على سحبك اليوم، ستبذل جهودًا لتوسيع نطاق عملك وقد تحقق النجاح في جهودك، قد تكون هناك بعض التطورات على الصعيد المهني والتي يمكن أن تزيد الضغط في وقت قصير، يبدو الحصول على ممتلكات جديدة أو وراثة منزل الأجداد يبقيك سعيداً.

توقعات برج الأسد مهنيا

ليس من المحتمل أن تحافظ على الحماس لإكمال مشروع في العمل قد يؤخر ذلك الانتهاء من مشروع مهم وينعكس عليك بشكل سيئ.

توقعات برج الأسد صحيا

من المرجح أن يوجهك شخص ما على صعيد اللياقة البدنية ويساعدك على تحقيق أهدافك الصحية.

توقعات برج الأسد عاطفيا

لجعل شريكك يشعر بالأهمية والاعتزاز؛ قضاء وقت ممتع معهم.

توقعات برج الأسد خلال الأيام المقبلة

من المرجح أن يجلب وصول ضيوف غير متوقعين، لم تقابلهم لفترة طويلة السعادة لجميع أفراد الأسرة. 

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