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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد المصريين بالخارج: نستثمر أموالنا بشكل كبير في الودائع البنكية بمصر

البنك المركزي
البنك المركزي

أكد محمد أبو العيش عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أن  المصريين بالخارج يقومون بتأمين انفسهم بشكل كبير ويستثمرون أموالهم  في الودائع البنكية داخل مصر.

 

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وقال محمد أبو العيش في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن  المصريين  بالخارج يعتبرون الودائع البنكية استثمار آمن بالنسبة لهم ".

 

 وتابع محمد أبو العيش:"  لابد من زيادة وعي المصريين بالخارج  بفوائد الاستثمار في البورصة المصرية ".

رعاية المصريين بالخارج 

تضمن قانون رعاية المصريين بالخارج، العديد من المزايا والضمانات للمصريين العاملين بالخارج، حيث نص القانون فى مادته الـ 15 على أن يعفى عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجرون المصريون فى أحد البنوك العامة فى مصر من جميع الضرائب والرسوم.

 

كما يعامل رأس المال الذى يشارك به المصرى المهاجر أو غيره من المصريين العاملين بالخارج فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد على أساس تمتعه بجميع المزايا المقررة لرأس المال الأجنبى الذى يعمل فى نفس المجال أو رأس المال الوطنى أيهما أصلح له، فإذا تقررت أكثر من معاملة تبعا لاختلاف جنسية رأس المال الأجنبى، كانت معاملة رأس المال الذى يشارك به على أساس المعاملة الأكثر مزية.

المصريين الاستثمار الودائع البورصة اخبار التوك شو

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