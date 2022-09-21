برلماني: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ31 مليار دولار بساهم في دعم الاقتصاد

أكد النائب احمد حته عضو مجلس النواب أن تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وارتفاع سعر الصرف والحاجة الشديدة للنقد الأجنبي لشراء السلع الاستراتيجية.

كما أكد النائب احمد حته في تصريحات للمحررين البرلمانين، ان الارتفاع الكبير لتحويلات المصريين بالخارج والتي تجاوزت 31 مليار دولار بزيادة كبيرة عن العام الماضي يعد تطورا كبيرا خاصة في ظل ارتفاع اسعار الدولار في مصر والارتفاعات العالمية في اسعار الغذاء والطاقة بسبب الحرب الروسية على اوكرانيا والتي ضربت اثارها كل دول العالم ومن بينها الأقتصاد المصري.

وأضاف أحمد حته، ان مصر تسعى لزيادة مصادر الدخل الأجنبي ومن بينها والصادرات، وهي إحدى الوسائل المهمة التي تخفف أزمة نقص العملات الأجنبية في ظل التأثر، والتشديد النقدي العالمي ورفع أسعار الفائدة في العالم حيث تستهدف مصر الوصول بحجم الصادرات الى 100 مليار دولار مع اتخاذ الجراءات لتقليل الصادرات وترشيد الاستهلاك.

واوضح " حته " ايضا ان السياحة من اهم مصادر الدخل الأجنبي وهناك نمو مضطرد في السياحة المصرية وتحسن ملحوظ وسوف تشهد السياحة المصرية طفرة كبرى مع قمة المناخ في نوفمبر المقبل والتي تتواكب مع موسم الشتاء وهو ذروة الموسم السياحي حيث تشارك وفود من كل دول العالم وتعد شرم الشيخ احد اهم المقاصد السياحية العالمية.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة (أبريل يونيو 2022) بمعدل 3% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

كما كشفت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 1.6% خلال السنة المالية 2021/2022 لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021.

وشهدت الفترة من أبريل إلى يونيو 2022 (الربع الرابع من السنة المالية) ارتفاع التحويلات بمعدل 3% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وسجلت تحويلات شهر يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021.