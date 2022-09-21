عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ31 مليار دولار بساهم في دعم الاقتصاد

النائب احمد حته عضو
النائب احمد حته عضو مجلس النواب

أكد النائب احمد حته عضو مجلس النواب أن تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وارتفاع سعر الصرف والحاجة الشديدة للنقد الأجنبي لشراء السلع الاستراتيجية.

كما أكد النائب احمد حته في تصريحات للمحررين البرلمانين، ان الارتفاع الكبير لتحويلات المصريين بالخارج والتي تجاوزت 31 مليار دولار بزيادة كبيرة عن العام الماضي يعد تطورا كبيرا خاصة في ظل ارتفاع اسعار الدولار في مصر والارتفاعات العالمية في اسعار الغذاء والطاقة بسبب الحرب الروسية على اوكرانيا والتي ضربت اثارها كل دول العالم ومن بينها الأقتصاد المصري.

وأضاف أحمد حته، ان مصر تسعى لزيادة  مصادر الدخل الأجنبي ومن بينها والصادرات، وهي إحدى الوسائل المهمة التي تخفف أزمة نقص العملات الأجنبية في ظل التأثر، والتشديد النقدي العالمي ورفع أسعار الفائدة في العالم حيث تستهدف مصر الوصول بحجم الصادرات الى 100 مليار دولار مع اتخاذ الجراءات لتقليل الصادرات وترشيد الاستهلاك.

واوضح " حته " ايضا ان السياحة من اهم مصادر الدخل الأجنبي وهناك نمو مضطرد في السياحة المصرية وتحسن ملحوظ وسوف تشهد السياحة المصرية طفرة كبرى مع قمة المناخ في نوفمبر المقبل والتي تتواكب مع موسم الشتاء وهو ذروة الموسم السياحي حيث تشارك وفود من كل دول العالم وتعد شرم الشيخ احد اهم المقاصد السياحية العالمية.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة (أبريل يونيو 2022) بمعدل 3% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

كما كشفت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 1.6% خلال السنة المالية 2021/2022 لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021.

وشهدت الفترة من أبريل إلى يونيو 2022 (الربع الرابع من السنة المالية) ارتفاع التحويلات بمعدل 3% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وسجلت تحويلات شهر يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021.

الظروف الاقتصادية العالمية ارتفاع سعر الصرف النقد الأجنبي السلع الاستراتيجية السياحة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني مفاجئ لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

بالأسماء .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع 7 صفقات جديدة

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

أعلن صفقتين جديدتين.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

أنا مليونير| عمر كمال يفجر مفاجأة ويكشف عن حجم ثروته .. تفاصيل

نفاد تذاكر الطيران.. الهروب الكبير من روسيا بعد إعلان التعبئة الخطير

ترشيحاتنا

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ628 مواطنا بقافلتين متخصصتين في مجال طب العيون بالبحيرة

رونالدو عن مستقبله بمنتخب البرتغال: سأكون في مونديال قطر ويورو 2024

لبحث عدد من الملفات.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة

ما وراء إعلان بوتين بإقرار التعبئة العامة لقواته المسلحة.. تفاصيل

سيدنا أعلى وأبلغ من السيد.. نص مذكرة دفاع مبروك عطية في أولى جلسات محاكمته

طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماشي بعكازات.. ماذا حدث لبيومي فؤاد؟ صورة تثير قلق جمهوره

اتغيرت أوي.. جنات تثير الجدل بوزنها المثالي على اليخت

نسرين طافش تخطف قلوب المتابعين بإطلالة ساحرة من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

على غير العادة.. كنزي عمرو دياب تتألق بإطلالة محتشمة| شاهد

فيديو

هدد بالرحيل للزمالك.. كواليس خناقة صلاح محسن وسيد عبدالحفيظ| فيديوجراف

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

فرصة العرب الآن

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

د. فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ