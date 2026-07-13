سرقة أموال من داخل سيارة بمدينة نصر.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو وصور، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من داخل سيارة خاصة بعمله، حال توقفها بمنطقة مدينة نصر في القاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه سائق بإحدى الشركات.

وبسؤاله، أفاد بأنه بتاريخ 27-9-2025، وعقب قيامه بتسليم كمية من المواد الغذائية لأحد عملاء الشركة محل عمله، بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، مستخدمًا سيارة مملوكة للشركة، اكتشف سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي، عبارة عن متحصلات البيع، من داخل السيارة.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان، لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة القليوبية، وبحوزة أحدهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما؛ اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة



يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .