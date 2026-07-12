قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلطنة عمان تحتج رسميا لدى إيران.. استدعاء السفير ومطالبة باحترام السيادة وحسن الجوار
الأهلي يحدد موعد معسكر إسبانيا.. ومواجهة ودية مرتقبة أمام برشلونة
الإعدام شنقًا لسائق أنهى حياة طفل دهسًا أثناء محاولة سرقة سيارته بالقليوبية
خطوة بخطوة.. كيف تقدم في كلية الشرطة لعام 2026 - 2027
النيابة العامة تستمع لأقوال مدير نادي غزل المحلة وآخرين في واقعة وفاة طفــل أثناء التدريبات
فيديو يثير الذعر.. صحة سوهاج تكشف حقيقة ظهور ثعابين داخل مستشفى الصدر
شاهد.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لـ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
القبض على 5 تجار مخدرات تشاجروا مع جيرانهم بالأسلحة النارية بالقليوبية
صراع الحذاء الذهبي يشتعل.. ترتيب هدافي كأس العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
مطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الإعتداءات المتكررة على مروان البرغوثي
أسعار الذهب اليوم الأحد 12 يوليو 2026.. عيار 21 يُسجّل 5845 جنيهًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإعدام شنقا لبائع فاكهة قتل سيدة لسرقة أموالها في بنها

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالإعدام لبائع فاكهة، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل سيدة طعنا بسلاح أبيض بعدة طعنات أودت بحياتها، بهدف سرقة مبلغ مالي من مسكنها، وذلك عقب تسلله ليلًا إلى منزلها مستغلًا وجودها بمفردها أثناء النوم، لتنفيذ مخططه الإجرامي الذي أعده سلفًا، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد البطل، وعضوية المستشارين سامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، ومحمد على عطية، وأمانة السر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

وأحالت النيابة العامة المتهم: “محمد. ن”، 37 سنة، بائع خضراوات وفاكهة، مقيم ساحل دجوي مركز بنها، في القضية المقيدة برقم 24267 لسنة 2025 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 1511 لسنة 2025 كلي شمال بنها، لأنه في ليلة 7 / 1 / 2025 بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليها “أم هاشم صديق السيد على زيدان” عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وارتكابه للواقعة محل الاتهام التالي ونفاذًا لمرأبه أحضر سلاحًا أبيضًا “سكين”، وما إن ظفر بها سدد إليها عدة ضربات بالسلاح الأبيض إحرازه – المار بيانه – استقرت بالرقبة وأنحاء متفرقة من جسدها قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابتها التي أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه قد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى وهو في ذات الزمان والمكان: سرق المبلغ المالي المبينة قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليها حال حمله للسلاح الأبيض محل الاتهام وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة أنه أحرز سلاحا أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها جنايات بنها بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

الأرجنتين

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026

الارجنتين وسويسرا

جدل تحكيمي وطرد لاعب سويسرا يُشعلان مواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

الارجنتين وسويسرا

على طريقة حسام حسن.. مدرب سويسرا يُهاجم التحكيم بعد طرد «إيمبولو» ويتهم الحكم بمُحاباة الأرجنتين

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية يوزع بونات على العمال

بكوبونات مواد غذائية.. محافظ المنوفية يجبر خواطر العمال في مركز أشمون

الدكتورة وفاء محمد رضا

تعليم جنوب سيناء تؤكد أهمية الأنشطة التربوية في تنمية مهارات الطلاب وترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية

حملات رقابية بالغربية

ضبط 10 آلاف عبوة مجهولة المصدر و4.7 طن سلع غذائية فى حملة تموينية بالغربية

بالصور

ماذا يفعل الأرز الأبيض بمرضى الكبد الدهني؟

ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى

ما أسباب الإصابة بجفاف العين فجأة؟

ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟
ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟
ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟

احذر قبل فوات الأوان .. أسباب انفجار التكييف بالمنزل

احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل

حملات "طرق الأبواب" تجوب القرى والمدن لتقنين الأوضاع وقطع المرافق عن غير الملتزمين بالشرقية

املاك الدولة
املاك الدولة
املاك الدولة

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد