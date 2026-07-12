الإعدام شنقا لبائع فاكهة قتل سيدة لسرقة أموالها في بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالإعدام لبائع فاكهة، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل سيدة طعنا بسلاح أبيض بعدة طعنات أودت بحياتها، بهدف سرقة مبلغ مالي من مسكنها، وذلك عقب تسلله ليلًا إلى منزلها مستغلًا وجودها بمفردها أثناء النوم، لتنفيذ مخططه الإجرامي الذي أعده سلفًا، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد البطل، وعضوية المستشارين سامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، ومحمد على عطية، وأمانة السر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

وأحالت النيابة العامة المتهم: “محمد. ن”، 37 سنة، بائع خضراوات وفاكهة، مقيم ساحل دجوي مركز بنها، في القضية المقيدة برقم 24267 لسنة 2025 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 1511 لسنة 2025 كلي شمال بنها، لأنه في ليلة 7 / 1 / 2025 بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليها “أم هاشم صديق السيد على زيدان” عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وارتكابه للواقعة محل الاتهام التالي ونفاذًا لمرأبه أحضر سلاحًا أبيضًا “سكين”، وما إن ظفر بها سدد إليها عدة ضربات بالسلاح الأبيض إحرازه – المار بيانه – استقرت بالرقبة وأنحاء متفرقة من جسدها قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابتها التي أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه قد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى وهو في ذات الزمان والمكان: سرق المبلغ المالي المبينة قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليها حال حمله للسلاح الأبيض محل الاتهام وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة أنه أحرز سلاحا أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني.