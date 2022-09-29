شعار مطروح يشارك في مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع نقابة المهن الزراعية والمركز العربي اكساد ومركز التنمية المستدامة بمطروح مؤتمراً وورش عمل حول المتغيرات المناخية .

بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير مكتب أكساد بمصر و الدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و الدكتور يحيى زهران أستاذ الإرشاد الزراعى بجامعة المنصورة ورئيس فريق إعداد دليل المخاطر، العمدةعبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح و اللواء امون رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة والمهندس حسين السنينى نقيب الزراعيين بالمحافظة ووكلاء الوزارات رؤساء القطاعات ومديرى المديريات والإدارات و عدد من عمد ومشايخ المحافظة وأوائل كليات الزراعة على مستوى الجمهورية



حيث رحب اللواء محافظ مطروح بضيوف المؤتمر الهام والحيوي في هذه الأوقات الملحة لأهمية تكاتف الجميع من أجل الحفاظ على كوكبنا لأننا نعيش على أرض واحدة ..مع ما يواجهها من تحديات بيئية غير مسبوقة ،وأهمية تبادل الخبرات فى إطار تعزيز جهود مواجهة ظاهرة تأثر المناخ وتغيراته المتلاحقة والتي أثرت على جميع دول العالم .

واضاف على اهتمام القيادة السياسية المصرية المسبق و الدعوة للحفاظ على المناخ من أجل مستقبل أفضل ، والدعوة لتعزيز سبل التعاون في ملف تغير المناخ مع الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27. في نوفمبر القادم بشرم الشيخ

وأشار الى ما قامت به مصر على الصعيد الدولى من خلال الاتفاقيات الدولية وكذلك الصعيد المحلى بتنفيذ العديد من المشاريع التي تم إنجازها للحفاظ على البيئة .

وأكد ان محافظة مطروح حظيت بنصيب كبير من المشروعات خاصة الزراعية ، وذلك مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية ببوابة مصر الغربية والساحل الشمالى الغربى مع مساحتها التى تصل الى 1 / 6 مساحة مصر ،مع توفير الحماية للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وللحفاظ على الاتزان البيئي..ودون إغفال لأهمية الإدارة المستدامة للأنشطة البشرية ، ومخطط تنمية القطاعات والمجالات المختلفة

كما تعاونت محافظة مطروح مع الهيئة العامة لحماية الشواطئ فى حماية البيئة الشاطئية من تآكل ونحر شواطئ البحر بإقامة ألسنة الحماية بكورنيش مرسى مطروح ومنطقة الأبيض بعدد 30 رأس حماية على مرحلتين بتكلفة نحو 202 مليون جنيه،

كما تحرص محافظة مطروح على المشاركة في جميع المبادرات الوطنية ومنها مبادرة زراعة 100 مليون شجرة والتي نحن بصددها اليوم .. وندعمها بقوة مع توسعة تنفيذها بالمدراس ومراكز الشباب والطرق الرئيسية والشوارع ..مع توعية ومشاركة المواطنين بها.

ووجة الشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة وكذلك لمركز بحوث الصحراء وفريق عمل إعداد دليل المخاطر البيئية .

معلنا عن تدشين مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة المخاطر البيئية الصحراوية بمحافظة مطروح وموجها لكل الجهات التعاون والتنسيق الكامل لإتمام هذا العمل والذي ينطلق من يوم غدا الخميس بعقد ورش عمل بكافة المراكز بحضور المستهدفين والتعاون التام مع فريق العمل المختص

بينما أكد الحضور خلال كلماتهم على اهمية التوعية والوصول إلى المواطن الذكى مناخيا مع عرض لجهود الجهات المعنية فى مواجهة آثار التغيرات المناخية خاصة على القطاع الزراعى ، كما استعرض أهم جهود وإجراءات التكيف مع المتغيرات المناخية

وأهدى نقيب الزراعيين نقابة الزراعيين ٥ آلاف شتلة زيتون لمحافظة مطروح ، مؤكد على أهمية الاهتمام بالقطاع الزراعى كأكثر القطاعات تأثراً بالمتغيرات المناخية مما انعكس على توافر الغذاء عالمياً ، مشيرا الى حرص القيادة السياسية على التنمية الزراعية واهتمام مصر المبكر بقضية التصحر وزراعة الصحراء ومعالجة المياه لاستغلالها في الزراعة

كذلك التأكيد خلال مبادرة زراعة 100 مليون شجرة الحرص على زراعة شتلات مثمرة توفر عائد اقتصادى وتوفر المياه مع الاستغلال الأمثل لها لتساهم بالمساحات الزراعية المضافة في مواجهة المتغيرات المناخية مع اعتبار توفير الأمن الغذائي قضية أمن قومى

بينما استعرض د . نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة د نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة جهود الدولة لتحقيق الأهداف المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ في كافة المجالات المتعلقة بحياة الإنسان مع استعراض أسباب التصحر وتدهور الأراضي الطبيعية والتغيرات المناخية والتغيرات البشرية سوء إدارة الموارد الطبيعية ، وكذلك استعراض جهود مركز التنمية المستدامة بمطروح على مدار سنوات وجوده بالمحافظة من إنشاء نحو 12 ألف بئر تخزين مياه بسعة نحو 1,3 مليون م 3 سنويا تخدم نحو 12 ألف أسرة ،بالاضافة الى جهود مواجهة التصحر والتوسع فى الرقعة الزراعية

وفي نهاية المؤتمر تم تكريم عدد من المهندسين الذين ساهموا بجهودهم في التنمية الزراعية بالمحافظة على مدار سنوات خدمتهم الممتدة واستمرار جهودهم حتى بعد بلوغ سن المعاش لخدمة المحافظة

كما قام محافظ مطروح و نقيب الزراعيين ومستشار وزير الزراعة بزراعة اشجار زيتون بمدرسة مطروح الرسمية للغات ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة.