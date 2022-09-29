هاشتاج "البرص المصري" يتصدر تويتر.. وكوميكس المغردين تثير الجدل

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “البرص المصري”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للتعليق علي أخبار غزو البرص المصري على الأراضي الإسرائيلية، الأمر الذي تسبب لهم في الخوف من أن يهدد المحاصيل والنظام البيئي لديهم.

وتصدر هاشتاج “البرص المصري” قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات الكوميدية من قبل رواد السوشيال ميديا علي أخبار غزو البرص المصري على الأراضي الإسرائيلية، كالاتي:

صدى البلد: البرص المصري يغزو اسرائيل!

عفارم عليه pic.twitter.com/lTAEF65FSp — سليم عزوز (@selimazouz1) September 28, 2022

ما عندي مشكله بحكايات #البرص_المصري كلها



أنا عندي مشكله .. عرفوا منين إنو مصري🇪🇬 يحمل جواز سفر ام اقامه وهويته تقول مصري 🤣🤣🤣 — Hatem hegazy 🇦🇪 (@hatemhegazy79) September 28, 2022

- بيقولوا البرص المصرى عامل ذعر فى اسر*ائيل



- البرص الصغير بتاعنا ده اللى بنديلوا بالشبشب عامل ذعر؟



- ايوة هو . pic.twitter.com/pzP66Jbzmh — المقاتلة العنيـــدة 💚🇪🇬 (@jwry_shry) September 27, 2022

لازالت التحذيرات من الأبراص والسحالي المصرية تتصاعد في جنوب إسرائيل، بعدما أصبح هجوم البرص المصري على المحاصيل ظاهرة فشلت إسرائيل في التصدي لها.

ووصل الأمر إلى الحد الذي هاجمت فيه السحالي المصرية أيضا الطيور الحية في جنوب إسرائيل والتهمتها، وفقًا لم تم نشره من معلومات عبر صحيفة يديعوت أحرونوت.

وقالت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، إنها تسعى للحصول على مساعدة سكان وادي عربة في تحديد أماكن تواجد البرص المصري، الذي يغزو إسرائيل.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قال البروفيسور شاي ميري، من جامعة تل أبيب، إنه “يمكن لـ البرص المصري أن يأكل أي شيء يمكنه التغلب عليه. في شمال أفريقيا، تم تسجيل تناول الجربيل. كما أنه يأكل الأبراص ومفصليات الأرجل الأخرى ويشكل خطرا محتملا على أي شيء يعيش في بيئته”.

وأكدت الصحيفة العبرية، أنه لوحظ البرص المصري لأول مرة في إسرائيل في عام 2012 من قبل باحثين من جامعة تل أبيب، الذين تعرفوا عليها على جدران المنازل.

ظلت هذه الأنواع غير معروفة حتى عام 2014 عندما تمكن طالب يدعى سايمون جاميسون من التقاط العديد منها.

وهذا الشهر، تم رصد اثنين من البرص المصري في كيبوتس إليفاز في وادي عربة الجنوبي.

ويأكل البرص المصري أي شيء يمكنه التغلب عليه، ولديه القدرة على التسبب في أضرار جسيمة لأي نظام بيئي.