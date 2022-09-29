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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو دخلك محدود.. 5 سيارات مستعملة تبدأ من 45 ألف جنيه |صور

صدى البلد

تشهد أسعار السيارات الجديدة ارتفاعا مستمراً بصفة شبهه يومية مما أدى الى زيادة الإقبال على شراء السيارات المستعملة، حيث يضم السوق المصري نخبة من أفضل السيارات المعروفة باعتماديتها وتقدم قيمة ممتازة مقابل السعر.

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 هوندا سيفك موديل 1996

هوندا سيفك موديل 1996

حصلت السيارة هوندا سيفك موديل 1996 على محرك سعة 1400 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي مانيوال خماسي السرعات او ناقل حركة أوتوماتيك حسب نوع الموديل، وتحتوي على عدة كماليات أساسية مثل زجاج كهربائي، وتكييف، وسنتر لوك، وانذار ضد السرقة.

 

 تبدأ أسعار السيارة هيونداي اكسنت موديل 2005 من 50 ألف جنيه وقد تزيد أو تقل حسب الحالة العامة للسيارة ونوع الإصدار.

 

فيات اونو موديل 1997 

فيات اونو موديل 1997

تتوفر السيارة فيات اونو موديل 1997 بمحرك 1300 سي سي، يعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك الوقود، مقرن بناقل حركة يدوي " مانيوال " يتكون من 5 سرعات، وتأتي بمجموعة من الكماليات الهامة مثل النوافذ الكهربائية الأمامية، ومدخل AUX ومدخل USB

تبدأ أسعار السيارة فيات اونو موديل 1997 في السوق المصري بـ 45 الف جنيه تقريباً وقد تختلف الأسعار قليلاً حسب الحالة الفنية للسيارة.

 

أوبل كورسا موديل 1999 

أوبل كورسا موديل 1999

جاءت السيارة أوبل كورسا موديل 1999 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1000 سي سي أو 1300 سي سي حسب الطراز، ويعتبر من المحركات الموفرة في استهلاك البنزين، كما يأتي مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 5 سرعات يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات. 

تبدأ أسعار السيارة أوبل كورسا موديل 1999  في السوق المصري من 55 الف جنيه حتى 65 الف جنيه، وذلك بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ الإصدار.

رينو كليو موديل 2003

رينو كليو موديل 2003

تعتمد السيارة رينو كليو موديل 2003 في السوق المصري على محرك بسعة 1000 سي سي أو 1300 سي سي، يتميز بكفاءته العالية في توفير الوقود، يتصل بناقل حركة يدوي " مانيوال "، وهيكل سيدان ، وتتوفر بعدة كماليات داخلية مثل مدخل  AUX، وبلوتوث ، وسنتر لوك.

تبدأ أسعار السيارة رينو كليو موديل 2003 بـ 60 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة.

 

سوزوكي سويفت موديل 1995

سوزوكي سويفت موديل 1995

تستمد السيارة سيارة سوزوكي سويفت موديل 1995 قوتها من محرك 1300 سي سي اقتصادي في استهلاك البنزين، مقترن بناقل حركة يدوي " مانيوال " خماسي السرعات، وتتميز بصغر حجمها، وتأتي بعدة إضافات وكماليات داخلية خاصة.

تبدأ أسعار سيارة سوزوكي سويفت موديل 1995 بسعر 50 ألف جنيه تقريباً، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة.

أوبل كورسا رينو كليو سوزوكي سويفت مانيوال هيونداى اكسنت اوبل

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