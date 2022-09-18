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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 150 ألف جنيه.. اشتري أشهر سيارة يابانية في مصر | صور

نيسان صني موديل 2013
نيسان صني موديل 2013

تعتبر السيارة نسيان صني واحدة من أعرق سيارات السيدان وأكثرها تواجداً في السوق المصري، بفضل مواصفاتها الاعتمادية، وتصميمها الأنيق بالإضافة لأسعارها المناسبة، وتستمر نيسان في تحديثها سنوياً بإصدارات جديدة، كما تباع الإصدارات القديمة منها في سوق السيارات المستعملة مثل موديل 2013.

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بدأت نيسان في انتاج صني للمرة الأولى في اليابان عام 1995 ، ثم جاء الجيل الثاني منها في عام 2000، حتى ظهر الجيل الثالث للمرة الأولى في 2011، وهو المتواجد حاليًا بمصر، وجاء جيل رابع جديد في الخارج في عام 2019. 

وكانت أسعار السيارات الجديدة "الزيرو" شهدت عدة زيادات سعرية متعاقبة خلال الفترة الماضية، حيث أعلنت العديد من الشركات العالمية، زيادة أسعار سيارتها الجديدة في مصر من خلال وكلائها المحليين، إضافة إلى فرض رسوم جديدة غير رسمية "اوفر برايس"، مما أدى الى زيادة إقبال المستهلكين على سوق السيارات المستعملة.

نيسان صني موديل 2013

وبسبب هذ الزيادات الكبيرة اتجه المشترون من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود نحو سوق السيارات المستعملة، للبحث عن سيارات بأسعار معقولة  تتناسب مع دخلهم، حيث يضم السوق المصري العديد من السيارات الاعتمادية المعروفة بقدرتها على التحمل وجودتها العالية.

مواصفات السيارة نيسان صني موديل 2013

تعتمد السيارة نيسان صني موديل 2013 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل الى 98 حصان، متصل بناقل حركة اوتوماتيك، تبلغ سرعتها القصوى الى 178 كم/الساعة، بينما يبلغ سعة خزان الوقود نحو 41 لتر.

نيسان صني موديل 2013

تأتي السيارة نيسان صني موديل 2013 بأبعاد خارجية 4425 ملم للطول، بينما يبلغ العرض 1695 ملم، وارتفاع 1500 ملم، ويصل وزنها الكلي الى 1050 كجم، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2600 ملم، وتتسع السيارة لخمسة أشخاص بالغين، وتستخدم إطارات معدنية سبور أو عادي قياس 14 أو 15 بوصة.

 

نيسان صني موديل 2013

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2013

يتراوح سعر السيارة نيسان صني موديل 2013 بين 130 ألف جنيه حتى 180 ألف جنيه تقريباً، وقد يختلف سعر السيارة حسب مواصفاتها ومستوى التجهيزات الخاصة بها.

نيسان يسان صني موديل 2013 صني الزيرو أوفر برايس السيارات المستعملة اليابان

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