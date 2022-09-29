صحف السعودية: البرلمان العراقي يجدد الثقة بالحلبوسي رئيسا له على وقع اقتحام المنطقة الخضراء.. الإعصار إيان يتوحش ويدمر شبكة الكهرباء في فلوريدا

الرئيس الإيراني يعتبر احتجاجات مقتل مهسا أميني مؤامرة

الناخبون الكويتيون يدلون بأصواتهم لانتخاب نواب مجلس الأمة

نائبة الرئيس الأمريكي تصل كوريا الجنوبية قادمة من اليابان

مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار

أبرزت صحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الخميس، اقتحام عدد من المتظاهرين المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد احتجاجا على انعقاد جلسة لمجلس النواب لتجديد الثقة برئيسه، وتابعت الاحتجاجات المستمرة في إيران على وفاة الشابة مهسا اميني، كما اهتمت باشتداد الإعصار إيان ووصوله إلى ولاية فلوريدا الأمريكية.

في الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة "عكاظ" اقتحام عدد من المتظاهرين المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد مجدداً، وسط مخاوف من عودة الصدامات والمواجهات الدامية بين مسلحي وأنصار القوى السياسية، فيما صوّت مجلس النواب، أمس الأربعاء، على تجديد الثقة برئيسه محمد الحلبوسي.

وتجددت المواجهات بين الأمن العراقي ومناصري التيار الصدري، بعد أن حاولت قوات مكافحة الشغب إبعاد أنصار الصدر عن جسر الجمهورية في بغداد. وتوافد متظاهرون نحو بوابات المنطقة الخضراء في بغداد. في وقت أكدت تقارير أن أنصار مقتدى الصدر اقتحموا مجدداً المنطقة الخضراء، التي تضم مقرات الحكومة في العاصمة العراقية.

وبعد ساعات من قصف المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد بصواريخ الكاتيوشا أمس، الأربعاء، أدان رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر عمليات الاستهداف، محذراً من أنها تستهدف الفتنة وتشويه الثوار.

وقال محمد صالح العراقي، الملقب بوزير الصدر في تغريدة: “نرفض رفضاً قاطعاً استعمال العنف والسـلاح من جهات مجهولة بقـصف المنطقة الخضراء لإيقاع الفتنة في العراق”.

وذكرت صحيفة "سبق" أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اعتبر أمس، الأربعاء، مقتل مهسا أميني "مؤامرة حيكت ضد إيران لوقف تقدُّمها"؛ إذ قال "رئيسي" في كلمة بعد 13 يومًا من الاحتجاجات إن الجميع في إيران متأثر بمقتل مهسا أميني على يد قوات الأمن.

وقال الرئيس الإيراني إنه أعلن سابقًا أنه يتابع شخصيًّا قضية وفاة مهسا أميني.

وأكدت الشرطة الإيرانية الأربعاء أنها ستواجه "بقوة" المحتجين في وقت تتواصل الاحتجاجات ضد النظام الإيراني لليوم الثاني عشر في معظم المدن الإيرانية.

وقالت صحيفة "عاجل" إن الناخبين الكويتيين بدأوا صباح اليوم، الخميس، في التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار 50 نائبا لمجلس الأمة.

وتجرى عملية اقتراع، التي تستمر لمدة 12 ساعة متواصلة، وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد، حيث يختار الناخبون الذين يحق لهم التصويت، وعددهم 795911 ناخبا وناخبة، 50 نائبًا من بين 305 مرشحين ومرشحات.

وتبدأ عملية فرز الأصوات عقب إغلاق باب الاقتراع عند الثامنة مساء وانتهاء عملية التصويت، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

ونقلت صحيفة "المواطن" عن الفاتيكان أن البابا فرنسيس الثاني، سيقوم بزيارة رسولية إلى مملكة البحرين وذلك من 3 حتى 6 نوفمبر.

وبحسب بيان مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني، فمن المقرر أن يزور البابا المنامة وعوالي بمناسبة منتدى البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل تعايش إنساني.

دوليًا، أبرزت "الشرق الأوسط" وصول نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إلى كوريا الجنوبية صباح اليوم، الخميس، في زيارة تهدف إلى التأكيد على قوة تحالف واشنطن مع سيول.

وتأتي زيارة هاريس غداة إجراء كوريا الشمالية، الدولة المسلّحة نووياً، تجربة صاروخية جديدة.

وحطت طائرة هاريس في قاعدة أوسان الجوية آتية من طوكيو، حيث حضرت نائبة الرئيس الجنازة الرسمية التي أقيمت لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل بالرصاص في 8 يوليو.

وفي كوريا الجنوبية، ستلتقي هاريس الرئيس يون سوك-يول، وستزور المنطقة المنزوعة السلاح والشديدة التحصين التي تفصل بين الكوريتين.

وأفادت "سبق" بأن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت، أمس الأربعاء، تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار على شكل طلبيات أسلحة من صناعة الدفاع الأمريكية.

وتهدف هذه الحزمة الجديدة إلى تعزيز دفاعات أوكرانيا على الأمدين المتوسط والطويل؛ حيث لا يتعلق الأمر بالتسليح المخصص للقوات التي تقاتل حاليًا ضد القوات الروسية شرقي وجنوبي البلاد؛ بل بمعدات لن يتم تسليمها إلى كييف قبل أشهر عدة.

وترفع هذه الحزمة الجديدة قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى 16.2 مليار دولار منذ بدء الهجوم العسكري الروسي في 24 فبراير، و16.9 مليار دولار منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في يناير 2021.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الالتزام بمواصلة توريد الأسلحة لكييف، يُظهر "أننا لن نتوقف عن دعم أوكرانيا. سنواصل الوقوف مع الشعب الأوكراني وتقديم المساعدة الأمنية التي يحتاجون إليها للدفاع عن أنفسهم مهما طال الأمر".

وذكرت "عاجل" أن المحكمة العسكرية في ميانمار أصدرت، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن 3 سنوات إضافية للزعيمة المدنية السابقة أونج سان سو تشي، بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية.

كما قضت المحكمة على مستشارها السابق الخبير الاقتصادي الأسترالي شون تورنل بالعقوبة نفسها، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وبحسب "المواطن"، وصل إعصار إيان إلى ساحل خليج ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث اجتاحها بعواصف عاتية وأمطار غزيرة، ما قد تسبب في انقطاع الكهرباء عن مليون مسكن.

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، بأن إيان وصل إلى فلوريدا واشتد وتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة مصحوبًا برياح تصل سرعتها إلى 209 كيلومترات في الساعة، ما دفع سكان الولاية إلى الفرار إلى الملاجئ. وتسبب الإعصار في قطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في فلوريدا. من جانبه، قال حاكم ولاية رون ديسانتيس إن العاصفة الناجمة عن الإعصار إيان بلغت ذروتها على الأرجح.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من الإعصار، مؤكدًا أنه عنيف وله آثار مدمرة، وحصيلة المخاوف تتمحور حول تعرض الأرواح للخطر، مقرًا بمساعدات طارئة.

وقبل فلوريدا، وصل إيان إلى كوبا، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في جميع أنحائها بعد انهيار شبكة الطاقة والكهرباء بالبلاد.