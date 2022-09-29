إصابة 5 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة في حادثي سير ببني سويف

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة في حادثي سير بطرق بني سويف.



ونقلت الإسعاف 5 أشخاص بينهم ثلاثة من أسرة واحدة في حادثي سير بطرق بني سويف إلى مستشفيي بني سويف التخصصي والواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم والاسعافات.

ففي الحادث الأول اصعيب زوج وزوجته وابنهما في حادث انقلاب تروسيكل بطريق بني سويف الفيوم الجديد أمام قرية البرج التابعة لمركز ناصر، وفي الحادث الثاني أصيب إثنين في حادث تصادم تروسيكل بدراجة نارية.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق بني سويف الفيوم الجديد أمام قرية البرج التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، نتج عنه إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل زوج وزوجته وإبنهما أصيبوا في حادث انقلاب تروسيكل إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم؛ فاطمه هاشم حسان 35 سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الارتجاج مع إشتباه خلع بالكتف الأيسر، محمود سليمان عبدالغني 40 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، ابنهما عمر محمود سليمان 17 سنة، مصابًا بإشتباه ما بعد الارتجاج، يقيمون قرية البرج بمركز ناصر.



وفي الحادث الثاني اصيب اثنين في حادث تصادم دراجة نارية بتوك توك بمدخل قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف وجرى نقلهما الى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

وتبين ان المصابان هما: عبد الرحمن صفوت سيد، 19 سنة، يقيم قريه ميدوم، مصاب سحجات وكدمات باليد اليسرى، وعبد الحليم محمد عبد الحليم، 21 سنة، طالب مقيم قرية ميدوم، مصاب اشتباه كسر مضاعف بالساق الأيسر مع سحجات وكدمات مختلفة بالجسم.