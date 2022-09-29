عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة في حادثي سير ببني سويف

أصيب  5 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة في حادثي سير بطرق بني سويف.


ونقلت الإسعاف 5 أشخاص بينهم ثلاثة من أسرة واحدة في حادثي سير بطرق بني سويف إلى مستشفيي بني سويف التخصصي والواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم والاسعافات.

ففي الحادث الأول اصعيب زوج وزوجته وابنهما في حادث انقلاب تروسيكل بطريق بني سويف الفيوم الجديد أمام قرية البرج التابعة لمركز ناصر، وفي الحادث الثاني أصيب إثنين في حادث تصادم تروسيكل بدراجة نارية.

txt

إصابة 18 شخصا في إنقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي بني مزار بالمنيا

 تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق بني سويف الفيوم الجديد أمام قرية البرج التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، نتج عنه إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل زوج وزوجته وإبنهما أصيبوا في حادث انقلاب تروسيكل إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم؛ فاطمه هاشم حسان 35 سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الارتجاج مع إشتباه خلع بالكتف الأيسر، محمود سليمان عبدالغني 40 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، ابنهما عمر محمود سليمان  17 سنة، مصابًا بإشتباه ما بعد الارتجاج، يقيمون قرية البرج بمركز ناصر.

وفي الحادث الثاني اصيب اثنين في حادث تصادم دراجة نارية بتوك توك بمدخل قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف وجرى نقلهما الى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.
وتبين ان المصابان هما: عبد الرحمن صفوت سيد، 19 سنة، يقيم قريه ميدوم، مصاب سحجات وكدمات باليد اليسرى، وعبد الحليم محمد عبد الحليم، 21 سنة، طالب مقيم قرية ميدوم، مصاب اشتباه كسر مضاعف بالساق الأيسر مع سحجات وكدمات مختلفة بالجسم.

الفيوم سيارات المستشفى حادث تصادم مستشفي مساعد وزير الداخلية الطب بني سويف الداخلية اخبار بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

بعد ارتفاع ثمنه.. تعرف على أسعار البيض بمنافذ وزارة الزراعة

ماكينة أهداف برازيلية .. تعرف علي أرقام صفقة الأهلي المنتظرة

منحة وفاة ومكافأة نهاية خدمة.. قرارات جديدة مرتقبة ينتظرها عمال مصر

الأهلي يتدخل في قرارات كولر ويطلب إبعاد تاو من مواجهة المنيستري.. فيديو

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. لماذا يواصل الأصفر النزيف؟

موضوعات متعلقة

التغير المناخي وانتصارات حرب أكتوبر محاضرات الأسبوع الأول بجامعة بني سويف

مجلس جامعة بني سويف يكرم فرد أمن لأمانته وإخلاصه في العمل

محافظ بني سويف يوجّه مسؤولي شركة المياه بتكرار إعلان خطة الصيانة والإصلاحات

افتتاح معرض الملابس المدعمة بالتعاون مع فرع منظمة خريجي الأزهر ببني سويف

1200 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف لجهودهم في الاستعداد للعام الدراسي

محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لاستعراض موقف المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية

قبول 3 تظلمات والموافقة على 28 طلب تقنين جديد لأراضي الدولة ببني سويف

غدا.. انقطاع المياه عن قرية الميمون وتوابعها ببني سويف

ترشيحاتنا

الري: أسبوع القاهرة الخامس للمياه يناقش التحديات المناخية وتأثيرها على القطاع

حياتي بقت جحيم..هندي يشعر بالتعاسة بعد فوزه بـ 250 مليون روبية

اليوم.. مؤتمر صحفي لإعلان إجراءات العام الدراسي الجديد |أبرز عناوين صباح البلد

هل يجب التصدق بالمال الذي عثرت عليه أم يجوز امتلاكه؟ الإفتاء تجيب

الموافقة على اتفاقية منحة أمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر

بعد فترة غياب.. الرئيس الصيني يظهر علناً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة رابونزل| نساء لم يقصصن شعورهن لمدة 40 عاما.. لماذا؟

جوجل يفاجئ عشاق المونديال.. البرازيل وفرنسا طرفا نهائي كأس العالم بقطر .. كيف ؟

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

بيخاف من الفضايح.. تعرف على فوبيا كل برج| غير متوقعة

فيديو

مصطفى أبو سريع: مش مستعجل على البطولة المطلقة وأنا مش منتميلها.. خاص

متدينة ومتربية أوي.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل شخصيتها لفيلمها الجديد

فيديو صادم.. شبيهة إلهام شاهين تثير الجدل على السوشيال ميديا

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ