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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسطورة الفلاجشيب.. صور حصرية تكشف تصميم هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra

هاتف سامسونج الرائد
هاتف سامسونج الرائد Galaxy S23 Ultra

كشفت مجموعة من التسريبات معلومات مهمة حول هواتف سامسونج الرائدة للعام المقبل Galaxy S23، واليوم سلط تقرير جديد الضوء على مواصفات وتصميم الإصدار المتميز Galaxy S23 Ultra.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أظهرت مجموعة جديدة من الصور تصميم هاتف سامسونج الرائد Galaxy S23 Ultra، حيث لن يختلف تصميم الطراز القادم كثيرا عن سابقه S22 Ultra، ولكن مع تغيير طفيف في تصميم جزيرة الكاميرا.

 

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تسريبات مصورة تكشف تصميم هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra


وتبعا للمعلومات، سيحصل هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، على تصميم كاميرا خلفية بارز قليلا عن ظهر الجهاز، وستأتي العدسات الثلاثة مرتفعة قليلا عن ظهر الهاتف على عكس العدستان الآخرتان، مع تصميم ذو قطر منحني بشكل أكبر.

هاتف سامسونج الرائد Galaxy S23 Ultra

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، بهيكل مسطح الشكل بحجم أصغر قليلا، تبلغ أبعاده 163.4 × 78.1 × 8.8 ملميتر، مقارنة بقياسات تبلغ 163.3 × 77.9 × 8.9 ملميتر، في الإصدار السابق S22 Ultra.

وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، سيحصل على شاشة من نوع Dynamic AMOLED، تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز، ويبلغ قياسها 6.8 بوصة.

هاتف سامسونج الرائد Galaxy S23 Ultra

وأفادت بعض التقارير، أن شركة سامسونج ستزود جميع طرازات سلسلة Galaxy S23، بمعالج واحد لذلك من المحتمل أن يعمل إصدار ألترا بأحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2.

ومن المتوقع أن يحصل هاتف سامسونج الرائد Galaxy S23 Ultra، على معدل شحن أقل من سابقه، حيث ذكرت بعض التقارير الأولية أن سامسونج تعمل على ترقية طريقة شحن البطارية بهواتفها الرائدة، وسيدعم الهاتف المتميز معدل شحن بقدرة 45 وات.

وبالحديث عن البطارية، سيحزم هاتف Galaxy S23 Ultra بطارية ضخمة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن الهاتف الرائد أوائل العام المقبل، مقابل سعر يبدأ من 1200 دولار (أي مل يعادل 23 ألف و400 جنيه مصري).

هاتف سامسونج الرائد Galaxy S23 Ultra
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