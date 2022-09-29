عبد الرحمن مجدي ينتظم في معسكر الإسماعيلي غدا

ينتظم عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي غدا داخل معسكر فريقه المقام ب 6 أكتوبر .

وكان جاريدو منح عبدالرحمن مجدي راحة لمدة 48 ساعة بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني والذي كان يتواجد به اللاعب .

وضم جاريدو 30 لاعبا للدخول في معسكر مغلق وهم محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم وعبد الله جمال لحراسة المرمى وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد عمار ومحمود الشبراوي ومحمد دسوقي وكريم عرفات ومحمد بيومي وأحمد مصطفي ومحمد مخلوف وعماد حمدي وعمر الوحش ومحمد عبد السميع ومروان حمدي والجزائري محمد بن خماسة والتونسيين فراس الشواط وحمدي النقاز ونور الزمان الزموري وصالح جمعة ومحمد الشامي وباسم مرسي ومحمد حسن وأحمد محسن وحازم مرسي والفلسطيني خالد النبريصي وأحمد مدبولي ومصطفى فارس وعمر الساعي.