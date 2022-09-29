قررت جهات التحقيق، اليوم الخميس، تجديد حبس التيك توكر إبراهيم مالك، 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع استمرار حبسه بقسم شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة على خلفية اتهامه بتهمة خدش الحياء العام.



واشتهر مالك على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات ذات محتوى مسيء عبر قنواته على "تيك توك"، و"يوتيوب"، وغيرها وتحرض على نشر الفسق والفجور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على إبراهيم مالك، بعد تحرير بلاغ ضده، بسبب تقديم محتويات غير هادفة وتلفظه بألفاظ غير إيجابية، كما جاء في البلاغ، أنه تطاول على فلاحي مصر في أحد الفيديوهات التي كان يبثها عبر صفحته الرسمية، وتلفظ بألفاظ تنال من الأسرة المصرية.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 1991575 لسنة 2022 للنائب العام، أن الهدف من البلاغ حماية المجتمع المصري والأسر المصرية من المحتويات غير الهادفة والسيئة التي يقدمها إبراهيم مالك.



وكشفت التحريات الأولية أن واقعة القبض على التيك توكر إبراهيم مالك، الذي اشتهر عبر تطبيق موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، بالظهور مع فتيات في بث مباشر وإجراء تحديات معهن، لأنه يتطرق لأمور خادشة للحياء العام، حيث ظهر المتهم لأول مرة عبر تطبيق تيكتوك بعد ما نشر مقاطع فيديو يبحث من خلالها عن زوجة، مؤكدًا أنه أعزب يبحث عن عروسة على تطبيق تيك توك.

وأضافت التحريات أن المتهم المعروف على تيك توك، يظهر في مقاطع فيديو مصورة مع الفتيات ويطلب منهن الرقص والمغازلة.