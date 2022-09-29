تعميق الصناعة المحلية والتوسع في إنتاج إطارات الجرارات الزراعية..أهم مستهدفات إحياء النقل والهندسة

استهدفت وزارة قطاع الأعمال العام منذ عودتها كوزارة مستقلة فى 2016 إعادة إحياء العديد من الشركات الصناعية التابعة لها وفى مقدمتها الغزل والنسيج والنصر للسيارات وشركة النقل والهندسة.

ونستعرض خلال السطور التالية جهود الدولة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء شركة النقل والهندسة والتى أنشئت منذ76 عاما ومملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وبدأت شركة النقل والهندسة نشاط إنتاج إطارات السيارات فى عام 1956 تحت الاسم التجارى " نسـر "، وتعتبر من أفضل الشركات العاملة فى مجال صناعة وبيع الاطارات المطاطية لسيارات النقل الثقيل والمتوسط والخفيف وكذلك اطارات الركوب.

ويستهدف مشروع إعادة إحياء شركة النقل والهندسة إنتاج أنواع من الإطارات بطاقة 4 ملايين إطار سنويًا، وفى خطوة لتعميق الصناعة المحلية وإحلال الواردات ورفع تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والخارجية.

شراكة جديدة مع العربية للتصنيع

وضمن مساعي وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة وقعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والهيئة العربية للتصنيع فى مايو الماضي مذكرة تفاهم لتأسيس شركة يتبعها مصنعان لإنتاج إطارات السيارات بأنواعها المختلفة.

وتضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق على تأسيس شركة جديدة خاضعة لقانون الهيئة العربية للتصنيع بالشراكة بين الهيئة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإنتاج جميع أنواع الإطارات للمركبات.

وسيكون للشركة الجديدة مصنعان الأول بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لإنتاج إطارات السيارات الصالون والنقل الخفيف وإطارات الأتوبيسات والسيارات النقل، والمصنع الثاني بمنطقة العامرية بالاسكندرية لإنتاج إطارات الجرارات الزراعية والمعدات الهندسية الثقيلة .

وبجانب الشراكات الحكومية ، تسعى وزارة قطاع الأعمال إلى دعم الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي، تمت مناقشة تطوير شركة النقل والهندسة المالكة لنحو 5 مصانع مع ممثلى إحدى كبريات الشركات الإيطالية العالمية العاملة في مجال إنتاج إطارات السيارات.

التوسع فى إنتاج إطارات الجرارات الزراعية

وهناك فرص استثمارية للتوسع فى إنتاج إطارات الجرارات الزراعية بشركة النقل و الهندسة .