عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعميق الصناعة المحلية والتوسع في إنتاج إطارات الجرارات الزراعية..أهم مستهدفات إحياء النقل والهندسة

صدى البلد

استهدفت وزارة قطاع الأعمال العام منذ عودتها كوزارة مستقلة فى 2016 إعادة إحياء العديد من الشركات الصناعية التابعة لها وفى مقدمتها الغزل والنسيج والنصر للسيارات وشركة النقل والهندسة.

ونستعرض خلال السطور التالية جهود الدولة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء شركة النقل والهندسة والتى أنشئت منذ76 عاما ومملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وبدأت شركة النقل والهندسة نشاط إنتاج إطارات السيارات فى عام 1956 تحت الاسم التجارى " نسـر "، وتعتبر  من أفضل الشركات العاملة فى مجال صناعة وبيع الاطارات المطاطية لسيارات النقل الثقيل والمتوسط والخفيف وكذلك اطارات الركوب.

ويستهدف مشروع إعادة إحياء شركة النقل والهندسة إنتاج أنواع من الإطارات بطاقة 4 ملايين إطار  سنويًا، وفى خطوة لتعميق الصناعة المحلية وإحلال الواردات ورفع تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والخارجية.

شراكة جديدة مع العربية للتصنيع 

وضمن مساعي وزارة قطاع الأعمال العام  لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة وقعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والهيئة العربية للتصنيع فى مايو الماضي مذكرة تفاهم لتأسيس شركة يتبعها مصنعان لإنتاج إطارات السيارات بأنواعها المختلفة.

 وتضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق على تأسيس شركة جديدة خاضعة لقانون الهيئة العربية للتصنيع  بالشراكة بين الهيئة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإنتاج جميع أنواع الإطارات للمركبات.

وسيكون للشركة الجديدة مصنعان الأول بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لإنتاج إطارات السيارات الصالون والنقل الخفيف وإطارات الأتوبيسات والسيارات النقل، والمصنع الثاني بمنطقة العامرية بالاسكندرية لإنتاج إطارات الجرارات الزراعية والمعدات الهندسية الثقيلة . 

وبجانب الشراكات الحكومية ، تسعى وزارة قطاع الأعمال إلى دعم الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي، تمت مناقشة تطوير شركة النقل والهندسة المالكة لنحو 5 مصانع مع ممثلى إحدى كبريات الشركات الإيطالية العالمية العاملة في مجال إنتاج إطارات السيارات.

التوسع فى إنتاج إطارات الجرارات الزراعية 

وهناك فرص استثمارية للتوسع فى إنتاج إطارات  الجرارات الزراعية بشركة النقل و الهندسة .  

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الهيئة العربية للتصنيع القطاع الخاص قطاع الاعمال العام الخارجية العربية للتصنيع الصناعة المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضت شرع الله.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

وقعوا رسميا .. بالأسماء شوبير يعلن عن صفقتين جديدتين لـ الأهلي

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

الزوجة الثانية السبب| زوج شقيقة صيدلي حلوان المقتول يكشف مفاجأة من العيار الثقيل|فيديو

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

الدولار يصعد بجنون واليورو يتراجع.. أسعار العملات العالمية اليوم

شكلها اتغير .. إطلالات أثارت ضجة لـ ريم مصطفى بعد عمليات التجميل

ترشيحاتنا

تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. مصرع عنصرين إجراميين وضبط 2 آخرين بأسيوط

مش أي حد هيشتغل مدرس ومصير البابل شيت .. ومفاجأة بمنهج رابعة إبتدائي

بعد ظهور النتيجة.. إجراءات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

رضا حجازي يكشف تفاصيل مشروع حوكمة التعليم الخاص

تكلفت نصف مليار إسترليني.. ارتفاع مخيف في إصابات لاعبي دوريات الكرة الكبرى

مادة جديدة وأعمال سنة .. التفاصيل الكاملة لشكل العام الدراسي 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج شهيرة بالعقل الكبير.. تعرف عليها

شكلها اتغير .. إطلالات أثارت ضجة لـ ريم مصطفى بعد عمليات التجميل

رائحة الفم الكريهة مؤشر لأمراض كارثية.. تفاصيل

بجلسة تصوير مختلفة.. رضوى الشربيني تفاجىء الجمهور بظهورها| شاهد

فيديو

هبوط حاد في الذهب والدولار يصعد بجنون | تفاصيل أسعار اليوم.. تغطية

بنات النجوم بقوا عرايس.. ابنتا محمد رمضان وريهام حجاج أبرزهن| فيديوجراف

أزمة جديدة بسبب الدواجن وتوقعات صادمة للأسعار | تفاصيل

مصطفى أبو سريع: مش مستعجل على البطولة المطلقة وأنا مش منتميلها.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ