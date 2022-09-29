ريهام سعيد تعيش حالة من النشاط الفني بمسلسلين وفيلم ..تفاصيل

تعيش الفنانة والإعلامية ريهام سعيد حالة من النشاط الفني خلال هذه الفترة ؛ حيث تعكف على تصوير مسلسين وفيلم .

وتصور ريهام سعيد مسلسل بعد النهاية مع النجمة نرمين الفقي ؛ وهو من إخراج وائل عبد الحميد .

كما تشارك ريهام سعيد في مسلسل عودة البارون ؛ المكون من 15 حلقة، وهو بطولة حسين فهمي، خالد سليم، ريهام سعيد ؛ ميس حمدان، علاء مرسى، سامى مغاروى، نهال عنبير، رزان مغربى وعدد من نجوم الأردن ولبنان، ومن تأليف وإخراج سامر خضر الذى يخوض لأول مرة تجربة الإخراج بمصر بعد مشواره الطويل بالأردن.

ونخوض ريهام سعيد تجربة سينمائية بفيلم ما بعد الجنون ؛وهو من إخراج عادل أديب ويشارك في البطولة كل من محمود قابيل وريهام سعيد وبسمة وشيرين رضا ومحمد الجوهرى و لأول مرة مشاركة المطرب مسلم.

برنامج ريهام سعيد على قناة الشمس:

وتقدم الإعلامية ريهام سعيد برنامجها الجديد بمحتوى أكثر تنوعا من خلال برنامج «صبايا الشمس»، والذى انطلق منذ أسابيع قليلة ، ويعد امتدادا لبرامجها الاجتماعية الأكثر تفاعلا وخاصة فى مجال العمل التطوعى والإنسانى والعلاج المجانى للآلاف من الحالات المرضية الحرجة.

وخلال الحلقة الأولى أعربت الإعلامية ريهام سعيد عن سعادتها الشديدة لعودة برنامجها مرة أخرى، حيث إنها تقدم البرامج التلفزيونية لأكثر من 23 عام، مشيرة إلى أن عودتها هذه المرة بمحض إرادتها الكاملة، حيث يعد عودة البرنامج بعد توقيف جاء بإرادتها وليس بسبب مشاكل أو أزمات، إذ تراجعت عن اعتزالها الإعلامي للعودة ببرنامج «صبايا الشمس».

«صبايا الشمس» تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على فضائية الشمس وتم الاستقرار على المواعيد الجديدة لعرض حلقات البرنامج لتصبح في التاسعة مساء أيام السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع.